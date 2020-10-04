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الأحد، 04-10-2020 12:20 ص

تعرف على أهم قرارات حكومة الرزاز منذ بدء جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني -  لعل الحكومة المستقيلة برئاسة الدكتور عمر الرزاز كان لها اثر كبير وقرارات هامة خلال الفترة الماضية وبالاخص منذ بدء جائحة كورونا ولعل من اهم القرارات في تلك الفترة كان صدور الارادة الملكية بالموافقة على تطبيق قانون الدفاع . 

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ولعل من ابرز القرارات التي صدرت عن حكومة الرزاز ما يلي : 

 

 

تفويض وزير التربية ومجلس التعليم العالي بتمديد العمل أو تعديل أمر الدفاع 7.


الرزّاز يوعز باتخاذ العقوبات بحقّ 37 مؤسّسة مخالفة لإجراءات السلامة . 

 


مجلس الوزراء يوافق على تعديلات التسهيلات التمويلية الممنوحة للمواطنين ضمن البرنامج الوطني للإسكان .


الرزاز يوجه بعقوبات نصت عليها أوامر الدفاع بحق مؤسسات حكومية لم تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية .

 

الرزاز يوعز بإعفاء سائقي الشاحنات القادمين عبر حدود جابر والعمري من تكاليف فحص كورونا .


مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك .

 

الإعلان عن خطة تنفيذية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية . 

 

مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع .

 

الرزاز يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين العمل والقوات المسلحة لإعادة تفعيل خدمة العلم .

 

اثر زيارته للعمري ... الرزاز يوعز بإجراء مناقلات بين كوادر المركز ويؤكد أهمية تشديد الإجراءات المتبعة .

 

الرزاز يعمّم على الوزارات والمؤسسات لتنفيذ أمر الدفاع 11 على الموظّفين والمراجعين .

 

الرزاز يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحميل تطبيق أمان للموظفين والمراجعين .

 

رئيس الوزراء يشكّل فريقاً للوقوف على جميع حيثيّات حادثة التسمّم في عين الباشا .

 

رئاسة الوزراء تعمم الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية .

 

مجلس الوزراء يقرر دمج ثلاث هيئات تعنى بالنقل تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة .

 

العضايلة: تمديد تعطيل المؤسّسات حتى نهاية رمضان وعودة النقل العام وفق ضوابط .

 

الرزاز يعمم على الوزراء عدم استخدام مركبات الدفع الرباعي باستثناء الجولات خارج العاصمة .

 

العضايلة يعلن عزل محافظة إربد وبعض قراها . 

 

الرزاز يعلن خطة ومصفوفة اجرائية لفتح غالبية القطاعات والسماح بحرية الحركة.

 

الرزاز يشكل لجنة لإدارة حساب تبرعات القطاع الخاص لصندوق همة وطن .

 

اعلان حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في المملكة . 

 

رئيس الوزراء يعلن تفعيل قانون الدفاع . 

 

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

 

الرزاز يوجه بتفعيل خط ساخن خاص باستفسارات الكورونا يخدم المواطنين .

 

مجلس الوزراء يقرر وقف السفر من وإلى عدة دول للحد من فرص وصول كورونا للأردن . 

 

الحكومة: إجراءات حجر صحي احترازية وإجبارية لجميع القادمين للمملكة .


 




 

 


 

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