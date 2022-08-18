تعرّف على أوائل التوجيهي - تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشف وزير التربية والتعليم وجيه عويس عن أوائل امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" على مستوى المملكة.
وحازت الطالبة لين عاصم محمد المومني على الترتيب الأول على مستوى المملكة بمعدل 99.90% الفرع العلمي، فيما حصل الطالب رامز عيسى فريج النمري على الترتيب الثاني بمعدل 99.87% الفرع العلمي.
وحصلت الطالبة ليلى حسام محمد علان على معدل 99.85% الفرع العلمي لتحل بالمرتبة الثالثة على مستوى المملكة.
وتاليا أوائل "التوجيهي" كما أعلنت التربية:
الفرع العلمي
لين المومني 99.9%
رامز النمري 99.87%
ليلى علان 99.85%
أنور بلعاوي 99.7%
راما فادي العموري 99.70%
رحمة حسن أبو القون 99.70%
عمر توفيق أنور 99.70%
سارة اياد زامل 99.65%
عمر فاخر العكور 99.65%
فرح أسامة عليان 99.65%
لانا عبدالرحيم العبد 99.65%
الفرع الأدبي
لين علاء احمد حسين / 99.7%
راية رائد عليان / 99.5%
زينة عصام شنق 99.25%
ايمان علوان العلاونة 98.1%
لمى عاصم حمد 98.95%
انوار محمد القضاة 98.95%
ميس محمد حمدان 98.95%
دانيا محمد عبيدات 98،85%
لمى عماد علان 98،85%
دانيا ابراهيم الدميري 98،8%
الفرع الشرعي
رسمية إبراهيم خليل العواودة 94.55%
عز الدين خيري الجنيدي 91%
إسلام أبو عادي 90.45%
الفرع الصناعي
محمد معاذ الخطيب 98.1%
المقداد حسن 97.5%
زيد الحجازي 97.1%
الفرع الزراعي
أسماء بسام حسن أبو العروب 98.15%
ديما مهند نايف الروابدة 96.15%
شيماء عودة إبراهيم النعامي 95.9%