الخميس 18-08-2022
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الخميس، 18-08-2022 10:20 ص

تعرّف على أوائل التوجيهي - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - كشف وزير التربية والتعليم وجيه عويس عن أوائل امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" على مستوى المملكة.

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وحازت الطالبة لين عاصم محمد المومني على الترتيب الأول على مستوى المملكة بمعدل 99.90% الفرع العلمي، فيما حصل الطالب رامز عيسى فريج النمري على الترتيب الثاني بمعدل 99.87% الفرع العلمي.

 

وحصلت الطالبة ليلى حسام محمد علان على معدل 99.85% الفرع العلمي لتحل بالمرتبة الثالثة على مستوى المملكة.

 

وتاليا أوائل "التوجيهي" كما أعلنت التربية:

 

الفرع العلمي

 

لين المومني 99.9%
رامز النمري 99.87%
ليلى علان 99.85%
أنور بلعاوي 99.7%
راما فادي العموري 99.70%
رحمة حسن أبو القون 99.70%
عمر توفيق أنور 99.70%
سارة اياد زامل 99.65%
عمر فاخر العكور 99.65%
فرح أسامة عليان 99.65%
لانا عبدالرحيم العبد 99.65%


الفرع الأدبي 


لين علاء احمد حسين / 99.7%
راية رائد عليان / 99.5%
زينة عصام شنق 99.25%
ايمان علوان العلاونة  98.1%
لمى عاصم حمد  98.95%
انوار محمد القضاة  98.95%
ميس محمد حمدان  98.95%
دانيا محمد عبيدات 98،85%
لمى عماد علان 98،85%
دانيا ابراهيم الدميري 98،8%

الفرع الشرعي

 

رسمية إبراهيم خليل العواودة 94.55%

عز الدين خيري الجنيدي 91%

إسلام أبو عادي 90.45%

 

الفرع الصناعي

 

محمد معاذ الخطيب 98.1%

المقداد حسن 97.5%

زيد الحجازي 97.1%


الفرع الزراعي

 

أسماء بسام حسن أبو العروب 98.15%

ديما مهند نايف الروابدة 96.15%

شيماء عودة إبراهيم النعامي 95.9%

 




 




 

 


 

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