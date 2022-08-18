تعرّف على أوائل التوجيهي - تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشف وزير التربية والتعليم وجيه عويس عن أوائل امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" على مستوى المملكة.

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وحازت الطالبة لين عاصم محمد المومني على الترتيب الأول على مستوى المملكة بمعدل 99.90% الفرع العلمي، فيما حصل الطالب رامز عيسى فريج النمري على الترتيب الثاني بمعدل 99.87% الفرع العلمي.

وحصلت الطالبة ليلى حسام محمد علان على معدل 99.85% الفرع العلمي لتحل بالمرتبة الثالثة على مستوى المملكة.

وتاليا أوائل "التوجيهي" كما أعلنت التربية:

الفرع العلمي

لين المومني 99.9%

رامز النمري 99.87%

ليلى علان 99.85%

أنور بلعاوي 99.7%

راما فادي العموري 99.70%

رحمة حسن أبو القون 99.70%

عمر توفيق أنور 99.70%

سارة اياد زامل 99.65%

عمر فاخر العكور 99.65%

فرح أسامة عليان 99.65%

لانا عبدالرحيم العبد 99.65%



الفرع الأدبي



لين علاء احمد حسين / 99.7%

راية رائد عليان / 99.5%

زينة عصام شنق 99.25%

ايمان علوان العلاونة 98.1%

لمى عاصم حمد 98.95%

انوار محمد القضاة 98.95%

ميس محمد حمدان 98.95%

دانيا محمد عبيدات 98،85%

لمى عماد علان 98،85%

دانيا ابراهيم الدميري 98،8%





الفرع الشرعي

رسمية إبراهيم خليل العواودة 94.55%

عز الدين خيري الجنيدي 91%

إسلام أبو عادي 90.45%

الفرع الصناعي

محمد معاذ الخطيب 98.1%

المقداد حسن 97.5%

زيد الحجازي 97.1%



الفرع الزراعي

أسماء بسام حسن أبو العروب 98.15%

ديما مهند نايف الروابدة 96.15%

شيماء عودة إبراهيم النعامي 95.9%







