تعرف على أوائل التوجيهي في الأردن - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، نسبة النجاح في الثانوية العامة التوجيهي 63.4 بالمئة.



وتاليا أسماء الطلبة الأوائل:



*أوائل الفرع العلمي



أولا: تالا محمود شيخ صالح / مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية (99.80)



ثانيًا: أحمد حسان أحمد درويش / مدرسة الكلية العلمية الإسلامية (99.75)



ثانيًا مكرر: إيمان محمود عارف العواملة / مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز (99.75)



ثانيًا مكرر: ناس مروان محمود نافوخ / المدرسة الرقمية (99.75)



الخامسة: هبة عامر أحمد العطيوي (99.7)



السادسة: دانية اسلام رفيق شناعة (99.65%)



السادسة مكرر: زينب أيمن محمد السايس (99.65)



الثامنة: حلا ناصر أحمد السليحات 99.6



الثامن مكرر: زيد عبد الناصر محمود أبوحسان 99.6



الثامنة مكرر: سارة تمور نعمان أبو الحلاوة 99.6





*أوائل الفرع الأدبي



الأولى: نجاح محمد عبد الله بني خالد (99.85%)



الثانية: دانا محمد صلاح الحموي (99.55%)



الثانية مكرر: نغم عامر محمد الحمران 99.55



الثانية مكرر: هبة علي منيزل عبد الله 99.55



الخامسة: روى حسن فايز 99.5



السادسة: رغد جهاد صالح الدولات 99.45



السابعة: سوار حمزة سعادة 99.4



الثامنة: ديالا جدوى أحمد القيسي 99.35



الثامنة مكرر: سيدار محمد البلبيسي 99.35



الثامنة مكرر: لين نور سامي بشتو 99.35



الثامنة مكرر: ملكة علي ارشيد 99.35