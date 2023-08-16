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الأربعاء، 16-08-2023 06:14 م

تعرف على أوائل التوجيهي في الأردن - اسماء

التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية  -

 

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أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، نسبة النجاح في الثانوية العامة التوجيهي 63.4 بالمئة.

وتاليا أسماء الطلبة الأوائل:

*أوائل الفرع العلمي

أولا: تالا محمود شيخ صالح / مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية (99.80)

ثانيًا: أحمد حسان أحمد درويش / مدرسة الكلية العلمية الإسلامية (99.75)

ثانيًا مكرر: إيمان محمود عارف العواملة / مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز (99.75)

ثانيًا مكرر: ناس مروان محمود نافوخ / المدرسة الرقمية (99.75)

الخامسة: هبة عامر أحمد العطيوي (99.7)

السادسة: دانية اسلام رفيق شناعة (99.65%)

السادسة مكرر: زينب أيمن محمد السايس (99.65)

الثامنة: حلا ناصر أحمد السليحات 99.6

الثامن مكرر: زيد عبد الناصر محمود أبوحسان 99.6 

الثامنة مكرر: سارة تمور نعمان أبو الحلاوة 99.6


*أوائل الفرع الأدبي

الأولى: نجاح محمد عبد الله بني خالد (99.85%)

الثانية: دانا محمد صلاح الحموي (99.55%)

الثانية مكرر: نغم عامر محمد الحمران 99.55

الثانية مكرر: هبة علي منيزل عبد الله 99.55

الخامسة: روى حسن فايز 99.5

السادسة: رغد جهاد صالح الدولات 99.45

السابعة: سوار حمزة سعادة 99.4

الثامنة: ديالا جدوى أحمد القيسي 99.35

الثامنة مكرر: سيدار محمد البلبيسي 99.35

الثامنة مكرر: لين نور سامي بشتو 99.35

الثامنة مكرر: ملكة علي ارشيد 99.35

 

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