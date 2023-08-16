تعرف على أوائل التوجيهي في الأردن - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، نسبة النجاح في الثانوية العامة التوجيهي 63.4 بالمئة.
وتاليا أسماء الطلبة الأوائل:
*أوائل الفرع العلمي
أولا: تالا محمود شيخ صالح / مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية (99.80)
ثانيًا: أحمد حسان أحمد درويش / مدرسة الكلية العلمية الإسلامية (99.75)
ثانيًا مكرر: إيمان محمود عارف العواملة / مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز (99.75)
ثانيًا مكرر: ناس مروان محمود نافوخ / المدرسة الرقمية (99.75)
الخامسة: هبة عامر أحمد العطيوي (99.7)
السادسة: دانية اسلام رفيق شناعة (99.65%)
السادسة مكرر: زينب أيمن محمد السايس (99.65)
الثامنة: حلا ناصر أحمد السليحات 99.6
الثامن مكرر: زيد عبد الناصر محمود أبوحسان 99.6
الثامنة مكرر: سارة تمور نعمان أبو الحلاوة 99.6
*أوائل الفرع الأدبي
الأولى: نجاح محمد عبد الله بني خالد (99.85%)
الثانية: دانا محمد صلاح الحموي (99.55%)
الثانية مكرر: نغم عامر محمد الحمران 99.55
الثانية مكرر: هبة علي منيزل عبد الله 99.55
الخامسة: روى حسن فايز 99.5
السادسة: رغد جهاد صالح الدولات 99.45
السابعة: سوار حمزة سعادة 99.4
الثامنة: ديالا جدوى أحمد القيسي 99.35
الثامنة مكرر: سيدار محمد البلبيسي 99.35
الثامنة مكرر: لين نور سامي بشتو 99.35
الثامنة مكرر: ملكة علي ارشيد 99.35
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