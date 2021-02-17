تعرف على ارتفاعات المناطق في عمان واماكن تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - في ظل بدء تساقط الثلوج على مرتفعات المملكة ننشر ارتفاعات المناطق حيث اكدت ادارة الارصاد الجوية ان المناطق التي تزيد عن 1000 م فوق سطح البحر ستشهد فجر اليوم ثلوجا في العاصمة .
العاصمة عمان
صافوط 800 متر
صويلح 1000 / 1097 متر
تلاع العلي 1100 / 1200 متر
الجبيهة 1000 / 1100 متر
بيادر وادي السير 900 / 920 متر
ابو نصير 1030 متر
ابو علندا 980 متر
طاب كراع 970 متر
دابوق 1050 متر
خلـــدا 1000 / 1050 متر
الاذاعه والتلفزيون950متر
ام السماق 1050 متر
العبدلي من 850 / 905 متر
مرج الحمام 942 متر
الجامعه الأردنيه 1050 متر
الاشرفيه 930 متر
جبل النصر 750 متر
جبل النزهة 900 متر
ماركا 750 / 800 متر
عبدون 930 / 950 متر
جبل الحسين 850 / 910 متر
سحاب 870 متر
الموقر 880 / 910 متر
ناعور 910 متر
دابوق 1050 متر
عرجان 900 متر
الرابية 1000 متر
طبربور 850 / 983 متر
الشميساني 980 متر
القويسمة 900 متر
أم اذينة 980 متر
ام السماق 1020 متر
الصويفية 980 متر
ضاحية الرشيد 1055 متر
جاوا 980 متر
ضاحية الامير راشد 980 متر
جبل الزهور 850 / 920 متر
جبل المريخ 830 / 900 متر
جبل النظيف 780 / 840 متر
جبل الاخضر 830 / 890 متر
حي نزال 800 / 900 متر
حي الذراع 890 / 920 متر
المهاجرين 800 متر
المنارة 820 / 900 متر
ام نواره 850 / 920 متر
حي ام تينة 850 / 900 متر
العودة 840 / 900 متر
جيل الاشرفية 850 / 930 متر
الجوفة 760 /850 متر
جبل التاج 750 / 880 متر
جبل النصر 750 / 770 متر
جبل الحديد 970 / 785 متر
ام الحيران 920 / 950 متر
مخيم النصر 720 / 815 متر
حي الأمير حسن 750 / 815 متر
الربوة 830 /900 متر
حي هملان 830 / 900 متر
مجمع رغدان 730 متر
ماركا الجنوبية 780 / 800 متر
مطار عمان المدني 760 / 780 متر
الرقيم 730 / 940 متر
ماركا الشمالية 750 / 795 متر
ضاحية الأمن العام 760 / 775 متر
المحطة 720 / 750 متر
الهاشمي الشمالي 750 / 820 متر
الهاشمي الجنوبي 740 / 800 متر
جبل نايفه 820 / 860 متر
وادي الحدادة 760 / 850 متر
جبل النزهة 800 / 900 متر
ضاحية الأمير حسن 920 متر
الحرشة 870 متر