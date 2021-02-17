تعرف على ارتفاعات المناطق في عمان واماكن تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - في ظل بدء تساقط الثلوج على مرتفعات المملكة ننشر ارتفاعات المناطق حيث اكدت ادارة الارصاد الجوية ان المناطق التي تزيد عن 1000 م فوق سطح البحر ستشهد فجر اليوم ثلوجا في العاصمة .

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العاصمة عمان



صافوط 800 متر

صويلح 1000 / 1097 متر

تلاع العلي 1100 / 1200 متر

الجبيهة 1000 / 1100 متر

بيادر وادي السير 900 / 920 متر

ابو نصير 1030 متر

ابو علندا 980 متر

طاب كراع 970 متر

دابوق 1050 متر

خلـــدا 1000 / 1050 متر

الاذاعه والتلفزيون950متر

ام السماق 1050 متر

العبدلي من 850 / 905 متر

مرج الحمام 942 متر

الجامعه الأردنيه 1050 متر

الاشرفيه 930 متر

جبل النصر 750 متر

جبل النزهة 900 متر

ماركا 750 / 800 متر

عبدون 930 / 950 متر

جبل الحسين 850 / 910 متر

سحاب 870 متر

الموقر 880 / 910 متر

ناعور 910 متر

دابوق 1050 متر

عرجان 900 متر

الرابية 1000 متر

طبربور 850 / 983 متر

الشميساني 980 متر

القويسمة 900 متر

أم اذينة 980 متر

ام السماق 1020 متر

الصويفية 980 متر

ضاحية الرشيد 1055 متر

جاوا 980 متر

ضاحية الامير راشد 980 متر

جبل الزهور 850 / 920 متر

جبل المريخ 830 / 900 متر

جبل النظيف 780 / 840 متر

جبل الاخضر 830 / 890 متر

حي نزال 800 / 900 متر

حي الذراع 890 / 920 متر

المهاجرين 800 متر

المنارة 820 / 900 متر

ام نواره 850 / 920 متر

حي ام تينة 850 / 900 متر

العودة 840 / 900 متر

جيل الاشرفية 850 / 930 متر

الجوفة 760 /850 متر

جبل التاج 750 / 880 متر

جبل النصر 750 / 770 متر

جبل الحديد 970 / 785 متر

ام الحيران 920 / 950 متر

مخيم النصر 720 / 815 متر

حي الأمير حسن 750 / 815 متر

الربوة 830 /900 متر

حي هملان 830 / 900 متر

مجمع رغدان 730 متر

ماركا الجنوبية 780 / 800 متر

مطار عمان المدني 760 / 780 متر

الرقيم 730 / 940 متر

ماركا الشمالية 750 / 795 متر

ضاحية الأمن العام 760 / 775 متر

المحطة 720 / 750 متر

الهاشمي الشمالي 750 / 820 متر

الهاشمي الجنوبي 740 / 800 متر

جبل نايفه 820 / 860 متر

وادي الحدادة 760 / 850 متر

جبل النزهة 800 / 900 متر

ضاحية الأمير حسن 920 متر

الحرشة 870 متر





