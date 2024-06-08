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السبت، 08-06-2024 10:29 ص

تعرف على اسعار الحج في الاردن والدول العربية

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الوكيل الاخباري - تختلف أسعار الحج من دولة لأخرى، حسب قربها من المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نسرد سعر الحج من مختلف الدول العربية للمملكة العربية السعودية، بالاستناد إلى بيانات وزارات السياحة والأوقاف في مختلف الدول العربية.

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ففي موريتانيا يكون سعر الحد الأدنى للحج 7000 دولار أما الحد الأعلى فهو 9000 دولار، وفي الجزائر يكون سعر الحد الأدنى للحج 6248، والحد الأقصى يبدأ من 7500 دولار، أما في سوريا فالحد الأدنى 5700 دولار والحد الأقصى للسعر فيها يصل إلى 13400، وفي المغرب الحد الأدنى 6700، أما الحد الأقصى 12000 دولار.


أما فلسطين فإن الحد الأدنى لسعر الحج منها 4916، أما الحد الأعلى فهو 8444، وقطر يكون الحد الأدنى 7600 والأقصى يكون 14500، أما الكويت فإن سعر الحد الأدنى للحج 9000 أما سعر الحد الأقصى 13000 دولار، وفي الإمارات فإن الحد الأدنى للحج هو 6830 أما الحد الأقصى فسعره 15000، وفي مصر يبدأ من 4100 دولار.

وفي سلطنة عمان، فإن تكلفة الحد الأدنى 4417 دولارا أما الحد الأقصى 5976، ويكون سعر الحد الأدنى للحج في الأردن 4374 أما الحد الأقصى فهو 4516 دولارا، وأخيرا العراق فإن سعر الحد الأدنى للحج فيها 3500 دولار أما سعر الحد الأقصى 5000 دولار، وهي الأقل كلفة.

 

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