تعرّف على الإحصاءات الأمنية في المملكة خلال الشهر الماضي - ارقام

* 1445 جريمة جنائية وجنحوية ، احيلت 1249 منها للقضاء وحققنا نسبة اكتشاف 86% في تلك القضايا .



*مكافحة المخدرات تعاملت مع 1471 قضية منها 437 قضية ترويج واتجار القي القبض خلالها على 788 مروجاً وتاجراً .



*الدفاع المدني استجاب ل 39748 حالة اسعاف ، و1114 حالة اطفاء و 3304 حالات انقاذ .



*قوات الدرك نفذت 2295 واجبا في مختلف مناطق المملكة .

** مديرية العمليات والسيطرة تتعامل مع 217378 اتصالا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 .



** ادارة السير تعاملت مع 741 حادثا مروريا نتج عنها اصابات بشرية .

** ادارة الترخيص انجزت 140,363 معاملة في مختلف اقسامها ومحطات الفحص المتنقل .

** حماية الاسرة تعاملت مع 2354 قضية مرتبطة باختصاصاتها الاسرية وجنوح الاحداث .

** التعامل مع 1376 قضية ومخالفة بيئية من خلال الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة .

** الشرطة المجتمعية تنفذ 454 مبادرة ونشاطا مجتمعيا بالتعاون مع المجتمعات المحلية .



الوكيل الاخباري - اعلنت مديرية الامن العام الإحصاءات الجرمية والخدمية والجهد المبذول لمختلف وحداتها وتشكيلاتها خلال شهر كانون الثاني / 2022.

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1.المحور الجرمي

تعاملت مديريات الشرطة والمراكز الأمنية وإدارتا البحث الجنائي والأمن الوقائي خلال شهر كانون الثاني /2022 مع 1445 جريمة جنائية وجنحوية ، أحيلت منها 1249 قضية للقضاء وكانت نسبة اكتشاف تلك الجرائم 86% .



كان أبرز تلك القضايا التعامل مع 7 قضايا قتل اكتشفت جميعها ، و67 قضية للشروع بالقتل والإيذاء البليغ و 248 قضية سرقة جنائية و قضيتين للقتل الخطأ و 498 قضية سرقة جنحوية و173 قضية احتيال و45 قضية سرقة سيارات .



2. مكافحة المخدرات :

ما زالت ادارة مكافحة المخدرات مستمرة في حملاتها لملاحقة وضبط كافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة لا سيما فيما يتعلق بالاتجار والترويج الداخلي والتهريب حيث تم التعامل خلال شهر كانون الثاني مع

1471 قضية منها 437 قضية ترويج واتجار ألقي القبض خلالها على 788 مروجاً وتاجراً ، منهم 31 غير أردني



وضبط خلال تلك القضايا كميات كبيرة من السموم المخدرة وعلى النحو التالي :

6 مليون و 253 ألف حبة مخدرة و حشيش مخدر 98 كغم ، حشيش صناعي 9 كغم ، 3.5 كغم من مادة الكريستال المخدرة .



وكان للقوات المسلحة الاردنية الدور الأكبر في ضبط كميات كبيرة من تلك المواد من خلال جهودهم على مدار الساعة في التصدي للمهربين عبر الحدود .



3.الدفاع المدني :

استجابت مديرية الدفاع المدني عبر مديرياتها وأقسامها في مختلف مناطق المملكة خلال شهر كانون الثاني /2022 لـ 39748 حالة اسعاف و 1114 حالة اطفاء لحرائق و3304 حالات انقاذ ، كما وتعاملت مع نقل 4251 حالة لمرضى الكلى ، و873 حالة إسعاف و نقل لمرضى كورونا وغطت كوادر المديرية 398 نشاطا اجتماعيا ورياضيا في مختلف محافظات المملكة تحسبا لأي طارئ أثناء انعقادها .



وفيما يتعلق بعمليات التطهير البيولوجي لمواجهة فيروس كورونا فقد نفذت الفرق المتخصصة 65 عملية تطهير لمؤسسات ومنشآت ، و22206 تطهير لآليات خاصة على المعابر الحدودية .



4. قوات الدرك :

ونفذت قوات الدرك خلال شهر كانون الثاني 2295 واجبا وفي مختلف محافظات المملكة، وساندت قوات الدرك كافة وحدات وتشكيلات الأمن العام خلال واجباتهم المختلفة، وتنوعت تلك الواجبات بين العملياتي والاجتماعي والإنساني .



5. المحور المروري

إذ تعاملت ادارة السير مع 741 حادثا مروريا نتج عنها إصابات بشرية .



ومن خلال حملاتها على المخالفات الخطرة ضبطت 3926 مخالفة لقطع الإشارة الضوئية الحمراء و 327 مخالفة للقيادة بصورة متهورة واستعراضية و1756 مخالفة لسرعات زائدة و2428 مخالفة للمسير بعكس اتجاه السير .



كما حررت ادارة الدوريات الخارجية من تحرير 41 ألف مخالفة و ضبطت 3 قضايا جمركية وضبطت 61 مركبة مطلوبة او مسروقة .



فيما بلغ مجموع ما أنجزته ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مختلف أقسامها ومحطات الفحص المتنقل 140363 معاملة مختلفة ( تجديد ترخيص المركبات ، تسجيل المركبات ،فحص السواقين ، تطوير الرخص ، تجديد الرخص وغيرها ) .

وتعمل الادارة لاستكمال منظومة الفحص من داخل مركبتك إذ سيباشر العمل بمحطات الفحص من داخل مركبتك في اقسام جنوب عمان واربد والمفرق خلال هذا الشهر .



6.محور العمليات :

تلقت مديرية العمليات والسيطرة 217387 اتصالا عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 نتج عنها 478400 بلاغ وحدث وتم التعامل معها جميعا



7. محور الإدارات التخصصية :

-ادارة حماية الاسرة والاحداث : تعاملت مع 2354 قضية مرتبطة باختصاصاتها الاسرية وجنوح الأحداث وجرى التعامل معها وفق الاصول المتبعة ، إذ تمكن قسم التسوية من تسوية 178 قضية وشكوى دون اللجوء لمتابعة الشكاوى وبما يحقق المصلحة الفضلى للمرأة والطفل والحدث .



- وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

استقبلت الوحدة خلال شهر كانون الثاني 1305 شكاوى تقدم بها مواطنون ومعظم تلك الشكاوى بقضايا ( السب والشتم والتحقير والتشهير والابتزاز .



* الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة :

إذ تعاملت الادارة مع 1367 مخالفة وقضية بيئية جرى اتخاذ الإجراءات القانونية خلالها، فيما قدمت الادارة خدماتها للسياح ومرتادي الأماكن السياحية وتعاملت مع 98 الف زائر و 12 وفدا رسميا .



*التنفيذ القضائي

نفذت الادارة خلال شهر كانون ثاني 12147 طلبا قضائيا سواء لأشخاص مطلوبين أو تعاميم أو طلبات الإخلاء والحجز .



** ادارة الاقامة والحدود

تعاملت الادارة من خلال كافة المعابر الحدودية والمطارات مع 267 ألف مسافر قادم و 288 ألف مسافر مغادر وتعاملت مع 11154 معاملة اقامة سنوية و 2749 معاملة اقامة مؤقتة .