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الأحد، 16-07-2023 06:50 م

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

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الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات أسس وشروط تنظيم رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023، الصادرة بمقتضى أحكام المادتين (4/أ) و (19) من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (114) لسنة 2016 وتعديلاته.

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وتهدف هذه التعليمات إلى وضع الأسس والشروط اللازمة لتنظيم رحلات سياحة المغامرات، وحفاظاً على السلامة العامـة، لحاجـة بعض أنشـطتها إلى مهارات ومعدات خاصة قد تحتمل المخاطرة، إلى جانب الحفاظ على البيئة واستدامتها.


وبحسب المادة (4) فقرة (أ)، تُصنف أنشطة سياحة المغامرات إلى أنشطة سهلة وتتضمن مسير، ومسير مع مبيت، وصعود الجبال بدون معدات مراقبة الطيـور، وركوب الخيل، وركوب الإبل، وركوب الدراجات الهوائيـة في الشوارع، والغوص، وأنشطة صعبة وتتضمن مسير وديان مع معدات، واستكشاف الكهوف، وصعود الجبال مع معدات، والتسلق الصخري، وركوب الدراجات الهوائية فـي الجبال، والانزلاق بالحبل، وإنزال الجبال، والرياضات الهوائية

 




 

 


 

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