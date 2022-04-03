تعرّف على الحالة الجوية مع ساعات غروب أول ايام رمضان في الأردن

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مساء اليوم الأحد اول ايام شهر رمضان، سوف تكون لطيفة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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وفي خليج العقبة تكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.