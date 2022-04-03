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الأحد، 03-04-2022 05:03 م

تعرّف على الحالة الجوية مع ساعات غروب أول ايام رمضان في الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مساء اليوم الأحد اول ايام شهر رمضان، سوف تكون لطيفة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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وفي خليج العقبة تكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم غدٍ الاثنين، تكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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