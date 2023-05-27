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السبت، 27-05-2023 07:19 ص

تعرف على الحضور الدولي الرسمي لحفل زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة آل سيف، الذي يقام في الأول من حزيران.

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كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.


ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.
فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي.


 




 

 


 

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