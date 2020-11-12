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الخميس، 12-11-2020 11:36 ص

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الصحة نذير عبيدات امس الاربعاء ان هناك امكانية لتنفيذ الحظر الذكي في المملكة و الذي يشمل قطاعات معينة ،  لا تؤدي الى انعكاسات سلبية على المواطنين وخاصة عمال المياومة .
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 واشار عبيدات ان الحظر الشامل سيكون له اثار اقتصادية سلبية على المملكة .

بدوره كشف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي،  أن الحظر الذكي يعني: انتقاء مهنة لا تلتزم بالإشتراطات الصحية الوقائية، وتخلق مشكلة وخطر كبيرين على النظام الصحي، وتعمد الى إحداث تجمعات غير مرغوب بها.

 مؤكدا الى أن الحظر الذكي فيما لو طبّق يعتبر بديلاً عن الحظر الشامل، ويخفف أي نتائج سلبية وأضرار قد تلحق بالإقتصاد، مشدداً على أن الفكرة الرئيسية منه تتمحور حول عدم المساس بحاجيات مواطنين ملتزمين بالقانون ووسائل الصحة والسلامة العامة . 

 




 

 


 

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