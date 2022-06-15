تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن أن 4 سدود في المملكة قد جفت في المملكة مع نهاية الموسم الماضي، وهي (سدود الموجب ، والوالة ، والتنور ، وشعيب).



وقالت الوزارة إن جفاف هذه السدود جاء كون الهطولات المطرية خلال الموسم الماضي سجلت انخفاضا واضحا بسبب التغيرات المناخية والذي نتج عنه تذبذب توزيع هطول الأمطار على المناطق عوضا عن ارتفاع درجات الحرارة وتباعد الهطولات زمنيا اضافة الى الانخفاض الشديد على درجات الحرارة شتاءاً دون حدوث هطولات غزيرة متتابعة.



وبينت أن مجموع ما خزنته السدود الـ 14 الرئيسية في جميع مناطق المملكة بحلول نهاية الموسم المطري 2021/2022 بتاريخ 27/3/2022 بلغ 90 مليون م3 من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,759 مليون م3 ، في حين أن تخزينها الحالي هو 74,3 مليون م3 بنسبة تخزين 26,5% مقارنة مع العام الماضي 75,4 مليون م3 بنسبة تخزين 26,8% .

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واشارت الى ان التقرير الاحصائي للمطر في المملكة أكد أن الهطول المطري كان متواضعا في معظم المناطق باستثناء المنطقة الشمالية بنسبة 75% ، في حين كان الهطول على منطقة الوسط جيد نحو 86% أما المناطق الشرقية فسجلت نحو 42% والمناطق الجنوبية 47% والاغوار الجنوبية 39% مع الاشارة الى ارتفاع معدل التبخر فيها .



واضافت ان معظم السدود في المملكة لايوجد لديها مصادر تغذية من المياه السطحية باستثناء سدي الوحدة والملك طلال مبينة أن التدفق في نهر اليرموك انخفض خلال السنوات الماضية بشكل كبير ، وكذلك سد الملك طلال تراجع تخزينه نتيجة زيادة سحب كميات المياه من قبل المزارعين في حوض نهر الزرقاء من المياه المعالجة في محطة الخربة السمرا ، مؤكدة أن تساقط الثلوج على المملكة تركز في ثلجة رئيسية واحدة شملت المناطق الشمالية والوسطى وزخات ثلجية متفرقة على مناطق الجنوب.



وبينت الوزارة / سلطة وادي الاردن ان الطاقة التخزينية لسد الموجب حاليا لا تتجاوز 350 ألف م3 في حين انه تم ايقاف سحب المياه منه والمخصصة لغايات الشرب وتزويد المزارعين وشركة البوتاس العربية للصناعة نتيجة تدني تخزينه نهاية الموسم 27/3/2022 البالغة (800) ألف متر مكعب من كامل طاقته التخزينية البالغة 25 مليون م3 بتاريخ 4/8/2021 .



وفيما يتعلق بسد الوالة فقد بلغ نهاية الموسم 3,300 مليون م3 نهاية الموسم بنسبة 13% مشددة أن عدد كبير من المزارعين المجاورين للسد يقوموا بسحب كميات من المياه إلى أراضيهم اضافة الى المزارعين أسفل السد من المياه المسيلة من السد وقد بلغ تخزينه نحو 1,6 مليون م3 فقط .



و بخصوص سد الوحدة الذي يستخدم للشرب عبر قناة الملك عبد الله فقد تم وقف تسييل المياه منه نهاية 12/2021 وبلغ تخزينه آنذاك 3,5 مليون م3 من أصل إجمالي طاقته البالغة 110 مليون م3 بهدف المحافظة على مخزون استراتيجي فيه للزراعة ، ووصل نهاية الموسم المطري 17,5 مليون م3 بنسبة 16,5% بتاريخ 27/3/2022 مع الاشارة الى ان كميات المياه الداخلة إليه نتيجة الجريان من نهر اليرموك لاتزيد على بضعة آلاف من الامتار المكعبة يوميا .



و بخصوص سدود الملك طلال ، وادي العرب ، شرحبيل بن حسنة ، كفرنجة ، شعيب ، الكفرين فانها تستخدم لأغراض الري في مناطق الاغوار وبلغ تخزين سد الملك طلال نهاية الموسم المطري 46,7 مليون م3 بنسبة تخزين 70% مقارنة مع 45 مليون م3 العام الماضي بنسبة 67% ، وسد وادي العرب نهاية الموسم بلغ 8,7 مليون م3 بنسبة تخزين 52% مقارنة مع 7,5 مليون م3 بنسبة 45% مع العلم انه تم ضخ نحو 2 مليون م3 من قناة الملك عبد الله الى سد وادي العرب خلال موسم الشتاء .