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السبت، 12-03-2022 03:58 م

تعرّف على السلع الغذائية المُحدد بيعها وكمياتها في الاستهلاكية المدنية - أسماء

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الوكيل الإخباري - حددت المؤسسة الاستهلاكية المدنية الكميات المباعة لعدة سلع بسبب وجود سحب كبير على هذه السلع بزيادة عن معدلات دورانها الطبيعة بمعدل 3 أضعاف.

ووفقا لرصد "الوكيل الاخباري" جاءت السلع التالية وكمياتها ضمن قرار المؤسسة:

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سكر 10 كغم  - 1 كيس 
ارز 8 كغم -  1 كيس
زيوت نباتية بأنواعها - 1 عبوة 3 لتر فما فوق لكل سلة شرائية
شاي ميداليات حلل أو أكياس -  1 عبوة 
حليب بودرة - 1 كيس 800 غم
سردين معلب  - 5 علب 
تونه بأنواعها - 5 علب 
حلاوة وطحينة - 1 عبوة 900 غم 
سمنة نباتية - 1 عبوة 
جبنة شيدر -  1 حبة 900غم أو 2 حبة 540 غم 


وقالت المؤسسة : " انه لاحظنا وجود سحب كبير على هذه السلع بزيادة عن معدلات دورانها الطبيعة بمعدل 3 اضعاف على الاقل وتبين ان بعض المستغلين يعملوا على شراء كميات كبيرة منها لوجود فارق سعري مع السوق واعادة المتاجرة بها وهذا يؤثر بشكل كبير على مخزون المؤسسة الاستراتيجي ويسرع في نفاذه مما يضطرنا إلى إعادة شراء هذه السلع بأسعار جديدة مرتفعة جدا وعرضها للبيع بأسعار عالية جدآ كذلك".



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