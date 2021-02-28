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الأحد، 28-02-2021 12:38 م

تعرف على السيرة الذاتية لوزيري الداخلية والعدل المكلفين

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الوكيل الاخباري -  بعد صدور الارادة الملكية السامية بتكليف السيد توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، ومعالي الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل تعرف على السيرة الذاتية لكل منهما : 

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توفيق كريشان : 

 

مكان وتاريخ الولادة : معان 1947
المؤهلات العلمية :-
•  خريج جامعة بيروت العربية تخصص محاسبة وادارة اعمال
الوظيفة الحالية:نائب لرئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية
اهم المناصب التي شغلها :-
•  رئيس قسم المحاسبة في مصفاة البترول الاردنية.
•  رئيس نادي خريجي جامعة بيروت العربية.
•  1993عضو مجلس النواب الاردني عن محافظة معان.
•  1994 - 1995 وزير الشؤون البلدية والقروية.
•  1997 عضو مجلس اعيان.
•  1997 - 1998 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
•  1998 - 1999 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
•  1999 - 2000 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير دولة للشؤون البرلمانية.
•  2003 وزير الشؤون البرلمانية.
•  2005 وزير الشؤون البلدية.
•  2009 وزير دولة للشؤون البرلمانية.
•  2010 وزير دولة للشؤون البرلمانية
•  2011نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشؤون البرلمانية

 

 

احمد الزيادات : 

 

مكان وتاريخ الولاده: الأردن - 1950
الحالة الاجتماعية: متزوج
الوظيفة الحالية: وزير دولة للشؤون القانونية
المؤهل العلمي:
• دكتوراه في القانون جامعة لنــدن 1989
• ماجستير في القانون جامعة هارفـرد 1985
• بكالوريوس في القانون ( المرتبة الأولى بتقدير ممتاز )الجامعة الأردنية 1983
• مجاز في المحاماة عضو نقابة المحامين الأردنيين 1992
اهم الوظائف التي شغلها:
• مساعد بحث وتدريس ، الجامعة الأردنية ، 1983 - 1984
• أستاذ مساعد ، الجامعة الأردنية  1990 - 2003 .
• أستاذ مشارك، الجامعة الأردنية  2003.
• محاضر غير متفرغ  معهد الدراسات المصرفية ، 1995 ـ 2003 .
• محاضر غير متفرغ  جامعة عمان الأهلية 1991 / 1992 
• محاضر غير متفرغ  جامعة آل البيت 1995 / 1996 الفصل الثاني .
• محاضر غير متفرغ  المعهد القضائي الاردني .2007/ 2008 أستاذ زائر، جامعة الزيتونة، للعام الجامعي 2005-2006.
• عميد كلية الحقوق / الجامعة الأردنيـة 2003 – 2005 .
• نائب عميد كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية ، 1996 / 1997  .
• مساعد عميد كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية ، 1993 / 1994  .
• عضو مجلس إدارة صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية ، 1996 – 2006
• عضو لجنة إدارة جمعية الجامعة الأردنية التعاونية 1997 1998.
• رئيس لجنة إدارة جمعية الجامعة الأردنية التعاونية 1999-2003ـ
• عضو اللجنة الأكاديمية في المعهد القضائي الأردني  1994- 1998، 2002-2006-2008. 
• عضوية عدد من لجان الاعتماد العام والخاص للجامعات الأهلية، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 2000، 2001 محكم ورئيس هيئة تحكيم في عدد من القضايا المحلية والدولية .
• مستشار قانوني لجامعة آ ل البيت ، 1994 ـ 2001 .
• رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي لموظفي الجامعة الأردنية 1997-1999 .
• رئيس المجلس التأديبي الابتدائي لموظفي الجامعة الأردنية، 1995 ـ 1997 م .
• مقرر لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة / كلية الحقوق، 1993 ، 1994 ، 1995 م .
• مقرر لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة في الجامعة، 1996 - 1997 م .
• عضو لجنة مسابقة القبول في المعهد القضائي الأردني، 1994 ، 1999 ، 2002 ، 2003، 2009.
• عضو اللجنة القانونية / نقابة المحامين، 2003.
• عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج القانون بين النظرية والتطبيق، 2004.
• عضو اللجنة التحضرية لمؤتمر الفقر والبطالة، 2004.
• عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر التعليم العالي ع م و( محور التشريعات والادارة) 2004.
• عضو الوفد الرسمي الأردني في الحوار الاقليمي حول موضوع المرأة والقانون ، عمان، 2004 .
• عضو اللجنة التوجيهية لانشاء ديوان المظالم 2005 .
• عضو لجنة تحديث وتطوير متطلبات الجامعة والمواد الحرة في الجامعات الخاصة، وزارة التعليم العالي 2005.
• عضو لجنة تطوير معايير الاعتماد الخاص لتخصص القانون والشريعة ، وزارة التعليم العالي 2005.
• عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر تطوير تعليم القانون في الأردن ، 2005 .
• مستشار محلي لبرنامج تطوير خطة المعهد القضائي الأردني  2005_ 2009
• عضو مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي، 2005 – 2007
• عضو مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، 2007 –
• عضو هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية، مؤسسة الضمان الاجتماعي 2006- 2009
• عضو لجنة متابعة مشاريع تطوير القضاء، 2007 –
• عضو عدد من لجان إعداد وتعديل بعض القوانين والأنظمة الأردنية.
* وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 2016

 

 

 

 


 




 

 


 

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