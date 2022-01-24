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الإثنين، 24-01-2022 12:14 م

تعرّف على المناطق التي من المتوقع أن تشهد تساقطاً للثلوج الاربعاء - أسماء

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الوكيل الإخباري - قالت البينات الجوية، إن المنخفض الجوي القادم، سيشهد تساقطا للثلوج يبدأ عصر الأربعاء، على مرتفعات 1000 متر فوق سطح البحر، فيما يمتد ليشمل المرتفعات التي تصل لـ 800 متر فوق سطح البحر مساء الأربعاء.

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ومن المتوقع تراكم الثلج فوق معظم المرتفعات الجبلية فوق 800م، ولكن بنسب متفاوتة بحسب ارتفاع المنطقة، منوهاً الى أن مرتفعات الـ 700م  سيطالها زخات من الثلج بين الحين والآخر ليلة الاربعاء وفجر الخميس .

وتاليا المناطق التي يصل ارتفاعها 800 متر في كل ارجاء المملكة: 


عمّان 
صافوط 800 متر

صويلح 1000 / 1097 متر

تلاع العلي 1100 / 1200 متر

الجبيهة 1000 / 1100 متر

بيادر وادي السير 900 / 920 متر

ابو نصير 1030 متر

ابو علندا 980 متر

خلـــدا 1000 / 1050 متر

الاذاعه والتلفزيون950متر

ام السماق 1050 متر

العبدلي من 850 / 905 متر

مرج الحمام 942 متر

الجامعه الأردنيه 1050 متر

الاشرفيه 930 متر

جبل النصر 750 متر

جبل النزهة 900 متر

ماركا 750 / 800 متر

عبدون 930 / 950 متر

جبل الحسين 850 / 910 متر

سحاب 870 متر

الموقر 880 / 910 متر

ناعور 910 متر

دابوق 1050 متر

عرجان 900 متر

الرابية 1000 متر

طبربور 850 / 983 متر

الشميساني 980 متر

القويسمة 900 متر

أم اذينة 980 متر

ام السماق 1020 متر

الصويفية 980 متر

ضاحية الرشيد 1055 متر

جاوا 980 متر

ضاحية الامير راشد 980 متر

جبل الزهور 850 / 920 متر

جبل المريخ 830 / 900 متر

جبل النظيف 780 / 840 متر

جبل الاخضر 830 / 890 متر

حي نزال 800 / 900 متر

حي الذراع 890 / 920 متر

المهاجرين 800 متر

المنارة 820 / 900 متر

ام نواره 850 / 920 متر

حي ام تينة 850 / 900 متر

العودة 840 / 900 متر

جيل الاشرفية 850 / 930 متر

الجوفة 760 /850 متر

جبل التاج 750 / 880 متر

جبل الحديد 970 / 785 متر

ام الحيران 920 / 950 متر

مخيم النصر 720 / 815 متر

حي الأمير حسن 750 / 815 متر

الربوة 830 /900 متر

حي هملان 830 / 900 متر

ماركا الجنوبية 780 / 800 متر

الرقيم 730 / 940 متر

المحطة 720 / 750 متر

الهاشمي الشمالي 750 / 820 متر

الهاشمي الجنوبي 740 / 800 متر

جبل نايفه 820 / 860 متر

وادي الحدادة 760 / 850 متر

جبل النزهة 800 / 900 متر

ضاحية الأمير حسن 920 متر

الحرشة 870 متر

محافظة الزرقاء
بيرين – 850 متر

جريبا 800 متر

ضاحية المدينة المنورة 800 متر


محافظة البلقاء

مدينة السلط 811 متر

الطف 1100 متر

النبي يوشع 1000 / 1108 متر

الفحيص البلد 740 / 900 متر

الفحيص العلالي 900 / 1050 متر

ماحص 790 / 810 متر


اسكان المغاريب 960 / 1000 متر

مأدبا

مدينة مأدبا 740 / 830 متر


الفيصلية 810 / 840 متر

ماعين 830 / 880 متر

المأمونية 770 / 820 متر

أم البساتين 790 / 910 متر

حسبان وجرينة 770 / 830 متر

العال والسامك 790 / 910 متر

المفرق

 منشية بني حسن 830 / 870 متر


قضاء رحاب 850 / 900 متر

ام القطين( البادية الشماليه الشرقيه ) 900 / 1048 متر

صبحا ( البادية الشماليه الشرقيه ) 873 متر

الدفيانه( البادية الشماليه الشرقيه ) 901 متر

دير الكهف ( البادية الشماليه الشرقيه ) 1000 


المكيفته 948 متر


ام اللولو 809 متر


الخناصري 842 متر

اربد

المزار الشمالي 790-900 متر


إرحابا 950 متر


جديتا 700 متر


جرش

ساكب 1000-1100متر

سوف 925-1120 متر

كفر خل 950 / 1000 متر

مقام النبي هود 800-900 متر

المعراض - ريمون - نحلة - الكتة/850 متر

غابات دبين / نجده / الحصينيات 1000 / 1130 متر

ثغرة عصفور 1100 متر

عجلون

عجلون - البلد 800 / 1000 متر

كفرنجة 850 / 780 متر

رأس منيف1180 / 1200 متر

صخرة 1150 متر

عنجرة 900 متر

عين جنا 820 / 1000 متر

عبين / عبلين 11301150 متر

جامعه عجلون الوطنية 1150 متر

اشتفينا 950 متر

مثلث ارحابا 1080

جبل أم الدرج 1245 متر

مثلث القاعدة 1200 متر

الطفيلة

الرشادية 1200 / 1605 متر

الطفيلة 1200 / 1600 متر

بصيرا 1526متر

القادسية 1600 م

معان

معان 1000 /1140 متر

البتراء 1330 متر

الشوبك 1200/ 1600 متر

وادي موسى 900 / 1400 متر

سلسله جبال الشراه - 1120 / 1700 متر

الهيشة 1700 متر

جبل مبرك 1727 متر

جبل هارون 1337 متر

الطيبة الجنوبيه 1050 / 1400 متر

الكرك

مدينة الكرك 960 / 1060 متر

المزار الجنوبي 860 / 1300 متر

عي 850 / 1150 متر


غور المزرعة - 350/-340 متر

فقوع 860 / 910 متر

لواء القصر 1170/1103 متر

الربة1000 متر

مستشفى الأمير علي 1100 متر

العدنانية 1153 / 1180 متر

مؤتة 1100 متر 

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