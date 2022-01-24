تعرّف على المناطق التي من المتوقع أن تشهد تساقطاً للثلوج الاربعاء - أسماء

الوكيل الإخباري - قالت البينات الجوية، إن المنخفض الجوي القادم، سيشهد تساقطا للثلوج يبدأ عصر الأربعاء، على مرتفعات 1000 متر فوق سطح البحر، فيما يمتد ليشمل المرتفعات التي تصل لـ 800 متر فوق سطح البحر مساء الأربعاء.

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ومن المتوقع تراكم الثلج فوق معظم المرتفعات الجبلية فوق 800م، ولكن بنسب متفاوتة بحسب ارتفاع المنطقة، منوهاً الى أن مرتفعات الـ 700م سيطالها زخات من الثلج بين الحين والآخر ليلة الاربعاء وفجر الخميس .





وتاليا المناطق التي يصل ارتفاعها 800 متر في كل ارجاء المملكة:







عمّان

صافوط 800 متر



صويلح 1000 / 1097 متر



تلاع العلي 1100 / 1200 متر



الجبيهة 1000 / 1100 متر



بيادر وادي السير 900 / 920 متر



ابو نصير 1030 متر



ابو علندا 980 متر



خلـــدا 1000 / 1050 متر



الاذاعه والتلفزيون950متر



ام السماق 1050 متر



العبدلي من 850 / 905 متر



مرج الحمام 942 متر



الجامعه الأردنيه 1050 متر



الاشرفيه 930 متر



جبل النصر 750 متر



جبل النزهة 900 متر



ماركا 750 / 800 متر



عبدون 930 / 950 متر



جبل الحسين 850 / 910 متر



سحاب 870 متر



الموقر 880 / 910 متر



ناعور 910 متر



دابوق 1050 متر



عرجان 900 متر



الرابية 1000 متر



طبربور 850 / 983 متر



الشميساني 980 متر



القويسمة 900 متر



أم اذينة 980 متر



ام السماق 1020 متر



الصويفية 980 متر



ضاحية الرشيد 1055 متر



جاوا 980 متر



ضاحية الامير راشد 980 متر



جبل الزهور 850 / 920 متر



جبل المريخ 830 / 900 متر



جبل النظيف 780 / 840 متر



جبل الاخضر 830 / 890 متر



حي نزال 800 / 900 متر



حي الذراع 890 / 920 متر



المهاجرين 800 متر



المنارة 820 / 900 متر



ام نواره 850 / 920 متر



حي ام تينة 850 / 900 متر



العودة 840 / 900 متر



جيل الاشرفية 850 / 930 متر



الجوفة 760 /850 متر



جبل التاج 750 / 880 متر



جبل الحديد 970 / 785 متر



ام الحيران 920 / 950 متر



مخيم النصر 720 / 815 متر



حي الأمير حسن 750 / 815 متر



الربوة 830 /900 متر



حي هملان 830 / 900 متر



ماركا الجنوبية 780 / 800 متر



الرقيم 730 / 940 متر



المحطة 720 / 750 متر



الهاشمي الشمالي 750 / 820 متر



الهاشمي الجنوبي 740 / 800 متر



جبل نايفه 820 / 860 متر



وادي الحدادة 760 / 850 متر



جبل النزهة 800 / 900 متر



ضاحية الأمير حسن 920 متر



الحرشة 870 متر



محافظة الزرقاء

بيرين – 850 متر



جريبا 800 متر



ضاحية المدينة المنورة 800 متر



محافظة البلقاء



مدينة السلط 811 متر



الطف 1100 متر



النبي يوشع 1000 / 1108 متر



الفحيص البلد 740 / 900 متر



الفحيص العلالي 900 / 1050 متر



ماحص 790 / 810 متر



اسكان المغاريب 960 / 1000 متر



مأدبا



مدينة مأدبا 740 / 830 متر



الفيصلية 810 / 840 متر



ماعين 830 / 880 متر



المأمونية 770 / 820 متر



أم البساتين 790 / 910 متر



حسبان وجرينة 770 / 830 متر



العال والسامك 790 / 910 متر



المفرق

منشية بني حسن 830 / 870 متر



قضاء رحاب 850 / 900 متر



ام القطين( البادية الشماليه الشرقيه ) 900 / 1048 متر



صبحا ( البادية الشماليه الشرقيه ) 873 متر



الدفيانه( البادية الشماليه الشرقيه ) 901 متر



دير الكهف ( البادية الشماليه الشرقيه ) 1000



المكيفته 948 متر



ام اللولو 809 متر



الخناصري 842 متر



اربد



المزار الشمالي 790-900 متر



إرحابا 950 متر



جديتا 700 متر



جرش



ساكب 1000-1100متر



سوف 925-1120 متر



كفر خل 950 / 1000 متر



مقام النبي هود 800-900 متر



المعراض - ريمون - نحلة - الكتة/850 متر



غابات دبين / نجده / الحصينيات 1000 / 1130 متر



ثغرة عصفور 1100 متر



عجلون



عجلون - البلد 800 / 1000 متر



كفرنجة 850 / 780 متر



رأس منيف1180 / 1200 متر



صخرة 1150 متر



عنجرة 900 متر



عين جنا 820 / 1000 متر



عبين / عبلين 11301150 متر



جامعه عجلون الوطنية 1150 متر



اشتفينا 950 متر



مثلث ارحابا 1080



جبل أم الدرج 1245 متر



مثلث القاعدة 1200 متر



الطفيلة



الرشادية 1200 / 1605 متر



الطفيلة 1200 / 1600 متر



بصيرا 1526متر



القادسية 1600 م



معان



معان 1000 /1140 متر



البتراء 1330 متر



الشوبك 1200/ 1600 متر



وادي موسى 900 / 1400 متر



سلسله جبال الشراه - 1120 / 1700 متر



الهيشة 1700 متر



جبل مبرك 1727 متر



جبل هارون 1337 متر



الطيبة الجنوبيه 1050 / 1400 متر



الكرك



مدينة الكرك 960 / 1060 متر



المزار الجنوبي 860 / 1300 متر



عي 850 / 1150 متر



غور المزرعة - 350/-340 متر



فقوع 860 / 910 متر



لواء القصر 1170/1103 متر



الربة1000 متر



مستشفى الأمير علي 1100 متر



العدنانية 1153 / 1180 متر



مؤتة 1100 متر

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