تعرّف على المناطق التي من المتوقع أن تشهد تساقطاً للثلوج الاربعاء - أسماء

الوكيل الإخباري - قالت البينات الجوية، إن المنخفض الجوي القادم، سيشهد تساقطا للثلوج يبدأ عصر الأربعاء، على مرتفعات 1000 متر فوق سطح البحر، فيما يمتد ليشمل المرتفعات التي تصل لـ 800 متر فوق سطح البحر مساء الأربعاء.
ومن المتوقع تراكم الثلج فوق معظم المرتفعات الجبلية فوق 800م، ولكن بنسب متفاوتة بحسب ارتفاع المنطقة، منوهاً الى أن مرتفعات الـ 700م سيطالها زخات من الثلج بين الحين والآخر ليلة الاربعاء وفجر الخميس .
وتاليا المناطق التي يصل ارتفاعها 800 متر في كل ارجاء المملكة:
عمّان
صافوط 800 متر
صويلح 1000 / 1097 متر
تلاع العلي 1100 / 1200 متر
الجبيهة 1000 / 1100 متر
بيادر وادي السير 900 / 920 متر
ابو نصير 1030 متر
ابو علندا 980 متر
خلـــدا 1000 / 1050 متر
الاذاعه والتلفزيون950متر
ام السماق 1050 متر
العبدلي من 850 / 905 متر
مرج الحمام 942 متر
الجامعه الأردنيه 1050 متر
الاشرفيه 930 متر
جبل النصر 750 متر
جبل النزهة 900 متر
ماركا 750 / 800 متر
عبدون 930 / 950 متر
جبل الحسين 850 / 910 متر
سحاب 870 متر
الموقر 880 / 910 متر
ناعور 910 متر
دابوق 1050 متر
عرجان 900 متر
الرابية 1000 متر
طبربور 850 / 983 متر
الشميساني 980 متر
القويسمة 900 متر
أم اذينة 980 متر
ام السماق 1020 متر
الصويفية 980 متر
ضاحية الرشيد 1055 متر
جاوا 980 متر
ضاحية الامير راشد 980 متر
جبل الزهور 850 / 920 متر
جبل المريخ 830 / 900 متر
جبل النظيف 780 / 840 متر
جبل الاخضر 830 / 890 متر
حي نزال 800 / 900 متر
حي الذراع 890 / 920 متر
المهاجرين 800 متر
المنارة 820 / 900 متر
ام نواره 850 / 920 متر
حي ام تينة 850 / 900 متر
العودة 840 / 900 متر
جيل الاشرفية 850 / 930 متر
الجوفة 760 /850 متر
جبل التاج 750 / 880 متر
جبل الحديد 970 / 785 متر
ام الحيران 920 / 950 متر
مخيم النصر 720 / 815 متر
حي الأمير حسن 750 / 815 متر
الربوة 830 /900 متر
حي هملان 830 / 900 متر
ماركا الجنوبية 780 / 800 متر
الرقيم 730 / 940 متر
المحطة 720 / 750 متر
الهاشمي الشمالي 750 / 820 متر
الهاشمي الجنوبي 740 / 800 متر
جبل نايفه 820 / 860 متر
وادي الحدادة 760 / 850 متر
جبل النزهة 800 / 900 متر
ضاحية الأمير حسن 920 متر
الحرشة 870 متر
محافظة الزرقاء
بيرين – 850 متر
جريبا 800 متر
ضاحية المدينة المنورة 800 متر
محافظة البلقاء
مدينة السلط 811 متر
الطف 1100 متر
النبي يوشع 1000 / 1108 متر
الفحيص البلد 740 / 900 متر
الفحيص العلالي 900 / 1050 متر
ماحص 790 / 810 متر
اسكان المغاريب 960 / 1000 متر
مأدبا
مدينة مأدبا 740 / 830 متر
الفيصلية 810 / 840 متر
ماعين 830 / 880 متر
المأمونية 770 / 820 متر
أم البساتين 790 / 910 متر
حسبان وجرينة 770 / 830 متر
العال والسامك 790 / 910 متر
المفرق
منشية بني حسن 830 / 870 متر
قضاء رحاب 850 / 900 متر
ام القطين( البادية الشماليه الشرقيه ) 900 / 1048 متر
صبحا ( البادية الشماليه الشرقيه ) 873 متر
الدفيانه( البادية الشماليه الشرقيه ) 901 متر
دير الكهف ( البادية الشماليه الشرقيه ) 1000
المكيفته 948 متر
ام اللولو 809 متر
الخناصري 842 متر
اربد
المزار الشمالي 790-900 متر
إرحابا 950 متر
جديتا 700 متر
جرش
ساكب 1000-1100متر
سوف 925-1120 متر
كفر خل 950 / 1000 متر
مقام النبي هود 800-900 متر
المعراض - ريمون - نحلة - الكتة/850 متر
غابات دبين / نجده / الحصينيات 1000 / 1130 متر
ثغرة عصفور 1100 متر
عجلون
عجلون - البلد 800 / 1000 متر
كفرنجة 850 / 780 متر
رأس منيف1180 / 1200 متر
صخرة 1150 متر
عنجرة 900 متر
عين جنا 820 / 1000 متر
عبين / عبلين 11301150 متر
جامعه عجلون الوطنية 1150 متر
اشتفينا 950 متر
مثلث ارحابا 1080
جبل أم الدرج 1245 متر
مثلث القاعدة 1200 متر
الطفيلة
الرشادية 1200 / 1605 متر
الطفيلة 1200 / 1600 متر
بصيرا 1526متر
القادسية 1600 م
معان
معان 1000 /1140 متر
البتراء 1330 متر
الشوبك 1200/ 1600 متر
وادي موسى 900 / 1400 متر
سلسله جبال الشراه - 1120 / 1700 متر
الهيشة 1700 متر
جبل مبرك 1727 متر
جبل هارون 1337 متر
الطيبة الجنوبيه 1050 / 1400 متر
الكرك
مدينة الكرك 960 / 1060 متر
المزار الجنوبي 860 / 1300 متر
عي 850 / 1150 متر
غور المزرعة - 350/-340 متر
فقوع 860 / 910 متر
لواء القصر 1170/1103 متر
الربة1000 متر
مستشفى الأمير علي 1100 متر
العدنانية 1153 / 1180 متر
مؤتة 1100 متر
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