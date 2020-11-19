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الخميس، 19-11-2020 09:08 ص

تعرف على ترتيب الأردن بوفيات كورونا

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الوكيل الإخباري - وضع موقع "worldometers" المختص في إحصاء عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، الأردن بالمرتبة الـ 52 عالميا ، والـ 7 عربيا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وبحسب الموقع فان ترتيب الدول العربية من حيث الوفيات على النحو التالي :

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1 – العراق ( 21 عالميا / 11795 وفاة) ، 2 – مصر (31 عالميا / 6495 وفاة) ، 3- السعودية (34 عالميا / 5710 وفاة) ، 4 – المغرب (35 عالميا / 5013 وفاة) ، 5 -  تونس  (44 عالميا / 2541 وفاة ) ،  6 - الجزائر (47 عالميا /  2206 وفاة) ، 7 الأردن ( 52 عالميا / 1969وفاة).


يشار الى الأردن في المرتبة 39 عالميا من حيث اجمالي الإصابات.


 




 

 


 

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