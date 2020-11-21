تعرف على ترتيب الأردن بوفيات كورونا

الوكيل الإخباري - وضع موقع "worldometers" المختص في إحصاء عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، الأردن بالمرتبة الـ 50 عالميا ، والـ 7 عربيا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

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وبحسب الموقع فان ترتيب الدول العربية من حيث الوفيات على النحو التالي :



1 – العراق ( 22 عالميا / 11,883 وفاة) ، 2 – مصر (31 عالميا / 6,521 وفاة) ، 3- السعودية (34 عالميا / 5,745 وفاة) ، 4 – المغرب (35 عالميا / 5,182 وفاة) ، 5 - تونس (45 عالميا / 2,684 وفاة ) ، 6 - الجزائر (47 عالميا / 2,236 وفاة) ، 7 الأردن ( 50 عالميا / 2,116 وفاة).



يشار الى الأردن في المرتبة 39 عالميا من حيث اجمالي الإصابات.



