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السبت، 21-11-2020 09:08 ص

تعرف على ترتيب الأردن بوفيات كورونا

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الوكيل الإخباري - وضع موقع "worldometers" المختص في إحصاء عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، الأردن بالمرتبة الـ 50 عالميا ، والـ 7 عربيا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

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وبحسب الموقع فان ترتيب الدول العربية من حيث الوفيات على النحو التالي :

 

1 – العراق ( 22 عالميا / 11,883 وفاة) ، 2 – مصر (31 عالميا / 6,521 وفاة) ، 3- السعودية (34 عالميا / 5,745 وفاة) ، 4 – المغرب (35 عالميا / 5,182 وفاة) ، 5 -  تونس  (45 عالميا / 2,684 وفاة ) ،  6 - الجزائر (47 عالميا /  2,236 وفاة) ، 7 الأردن ( 50 عالميا / 2,116 وفاة).


يشار الى الأردن في المرتبة 39 عالميا من حيث اجمالي الإصابات.


 




 

 


 

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