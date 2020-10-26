تعرف على تكلفة الحد الأدنى لعلاج كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري إن عدد مصابي كورونا الذين تم وضعهم بالعناية الحثيثة بلغ 90 حالة، ممن تم تحويلهم من المستشفيات الحكومية، عبر وزارة الصحة. اضافة اعلان





وأضاف الحموري في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الصحة والمستشفيات الخاصة، والتي تشمل مرض كورونا وغيره، فتنص على أن المريض يتحمل ما نسبته 20% من إجمالي الفاتورة.



وأوضح أن الحد الأدنى لأسعار إقامة المريض والذي حددته الوزارة يبلغ250 ديناراً لليوم الواحد، والتي تشمل الاقامة والخدمة الطبية وكافة الخدمات الأخرى.

