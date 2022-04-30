تعرّف على حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال العيد

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الأرصاد الجوية ، نشرتها المحدثة لظهر السبت ، والتي تشمل يومي الاثنين والثلاثاء ، اللذين يصادفان (فلكيا) أول وثاني أيام عيد الفطر السعيد ، ودرجات الحرارة المتوقعة.



السبت:

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اليوم السبت يكون النظام الجوي المؤثر منخفض خماسيني، ونهاراً تسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق، مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها ٦٠كم/س، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلها بحوالي ٨ درجات مئوية لتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق.



اما ليلاً تضعف قليلاً سرعة الرياح وتتحول إلى غربية مع استمرار الأجواء مغبرة في أغلب المناطق.



في خليج العقبة ، نهاراً تكون الاجواء حارة ومغبرة والرياح جنوبية نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، والبحر مائجاً ، اما ليلاً فالأجواء دافئة ومغبرة والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وتحذر الدائرة من خطر مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية وخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها وخطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.





درجات الحرارة لليوم السبت :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 33 / 14

غرب عمان / 31 / 12

المرتفعات الشمالية / 29 / 11

مرتفعات الشراه / 30 / 10

مناطق البادية / 34 / 15

مناطق السهول / 33 / 14

الأغوار الشمالية / 36 / 18

الأغوار الوسطى / 37 / 19

الأغوار الجنوبية / 38 / 19

البحر الميت / 37 / 21

العقبة / 37 / 21





الأحد :

ينحسر تأثير المنخفض الخماسيني حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الطبيعية، وتسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أثناء النهار.



** التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



** درجات الحرارة ليوم الاحد :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 26 / 13

غرب عمان / 24 / 11

المرتفعات الشمالية / 23 / 10

مرتفعات الشراه / 24 / 09

مناطق البادية / 29 / 14

مناطق السهول / 26 / 13

الأغوار الشمالية / 32 / 17

الأغوار الوسطى / 33 / 18

الأغوار الجنوبية / 34 / 18

البحر الميت / 33 / 19

العقبة / 34 / 20





الاثنين (اول أيام العيد فلكيا)



يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني حيث تتحول الأجواء الى مغبرة في العديد من المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول ليلاً إلى شمالية شرقية.



** التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.



** درجات الحرارة ليوم الاثنين

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 30 / 17

غرب عمان / 28 / 15

المرتفعات الشمالية / 27 / 14

مرتفعات الشراه / 28 / 13

مناطق البادية / 33 / 18

مناطق السهول / 30 / 17

الأغوار الشمالية / 34 / 20

الأغوار الوسطى / 35 / 22

الأغوار الجنوبية / 36 / 21

البحر الميت / 35 / 22

العقبة / 36 / 22





الثلاثاء :

يتعمق المنخفض الخماسيني، لتسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



** التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 33 / 17

غرب عمان / 31 / 15

المرتفعات الشمالية / 30 / 14

مرتفعات الشراه / 31 / 13

مناطق البادية / 35 / 18

مناطق السهول / 33 / 17

الأغوار الشمالية / 36 / 20

الأغوار الوسطى / 37 / 22

الأغوار الجنوبية / 38 / 21

البحر الميت / 37 / 22

العقبة / 38 / 22

