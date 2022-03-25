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الجمعة، 25-03-2022 03:59 م

تعرف على درجات الحرارة في بداية شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن الأجواء ستكون دافئة مع بداية شهر رمضان المبارك.

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وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحرارة ستتراوح بين 26-27 درجة في عمّان يوم الجمعة المقبل أي موعد رصد هلال شهر رمضان.

 

وأضاف أن الأجواء ستكون أكثر اعتدالا ودفئا في الأسبوع الأول من شهر رمضان متوقعا أن تكون درجات الحرارة في نهاية العشرينات.

 

وأشار آل خطاب إلى أن احتمالية وجود فعاليات جوية وتساقط للأمطار واردة على اعتبار أن الموسم المطري ينتهي في الأسبوع الأول من أيار المقبل.

 

وتوقع أن تتأثر المملكة حتى نهاية الموسم المطري حالات عدم استقرار جوي ومنخفضات خماسينية.

 

يشار إلى أن شهر رمضان المبارك سيبدأ فلكيا في 2 نيسان المقبل على أن يكون 2 أيار المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد.

 




 

 


 

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