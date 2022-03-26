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السبت، 26-03-2022 11:30 ص

تعرّف على ساعات الصيام الأطول والأقصر خلال رمضان في الأردن

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الوكيل الإخباري - بينت امساكية رمضان في المملكة للعام الحالي، أن أطول يوم صيام سيكون في 30 رمضان، الموافق 1 أيار المقبل، ويكون وقت اذان المغرب فيه تمام الساعة 7:23 ووقت اذان الفجر تمام الساعة 4:21 . 

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وأوضحت الامساكية، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن أول أيام رمضان فلكياً سيكون في 2 من نيسان المقبل، ويكون فيه أذان المغرب تمام الساعة 7:03، وهو أقصر أيام الصيام خلال رمضان .

 

وعليه يكون أذان الفجر أول أيام الشهر الفضيل وفقاً لتوقيت العاصمة عمان، تمام الساعة 5:01 . 

 

ويبلغ معدل ساعات الصيام في الأردن قرابة الـ 15 ساعة. 

 

ووفقا للحسابات الفلكية، فان 2 نيسان القادم هو اول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة ، وفقا لما اكد رئيسِ الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي. 

 




 

 


 

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