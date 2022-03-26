تعرّف على ساعات الصيام الأطول والأقصر خلال رمضان في الأردن

الوكيل الإخباري - بينت امساكية رمضان في المملكة للعام الحالي، أن أطول يوم صيام سيكون في 30 رمضان، الموافق 1 أيار المقبل، ويكون وقت اذان المغرب فيه تمام الساعة 7:23 ووقت اذان الفجر تمام الساعة 4:21 .

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وأوضحت الامساكية، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن أول أيام رمضان فلكياً سيكون في 2 من نيسان المقبل، ويكون فيه أذان المغرب تمام الساعة 7:03، وهو أقصر أيام الصيام خلال رمضان .

وعليه يكون أذان الفجر أول أيام الشهر الفضيل وفقاً لتوقيت العاصمة عمان، تمام الساعة 5:01 .

ويبلغ معدل ساعات الصيام في الأردن قرابة الـ 15 ساعة.

ووفقا للحسابات الفلكية، فان 2 نيسان القادم هو اول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة ، وفقا لما اكد رئيسِ الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي.