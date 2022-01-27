تعرّف على سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من ظهر الخميس - ارقام

الوكيل الاخباري - نشرت دائرة الارصاد الجوية سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من مساء اليوم الخميس.



وسجلت منطقة رأس منيف في عجلون، أعلى معدل سماكة وصل الى 34 سم.

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وتاليا سماكات الثلوج في بعض مناطق المملكة خلال" منخفض الخير".



عمان

المدينة الرياضية 22 سم

الداخلية 21 سم

طبربور 17 سم

النزهة 16 سم

جسر النشا المحطة 7.5 سم

مطار عمان المدني 12 سم

مطار الملكة علياء 2 سم



عجلون

راس منيف 34 سم



البلقاء

السلط 20 سم



الزرقاء

بيرين 5 سم

الغباوي 4.5سم



الكرك

الربة 5 سم



المفرق

2 سم



الطفيلة 3 سم



معان

الشوبك 3 سم



جرش

سوف 11 سم

حي لوزة 17 سم