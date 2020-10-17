تعرف على عقوبة خرق حظر التجول الشامل ومخالفة أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهد اليوم الاول من الحظر الشامل نهاية الاسبوع الحالي عدداً من الخروقات في مختلف مناطق المملكة .

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وقد حذرت الحكومة سابقا ان خرق اوامر الدفاع يرتب عليها عقوبة قاسية فقد نص أمر الدفاع (17) على تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) بحيث تصل العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمئة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة .

كما اقرت العقوبات بالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.



