تعرّف على عقوبة مخالفة الصمت الانتخابي

الوكيل الإخباري - تعاملت الهيئة المستقلة للانتخاب مع عدد من المخالفات لمرحلة الصمت الانتخابي، بحسب عضو مجلس مفوضي الهيئة جهاد المومني.

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وقال المومني لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم التواصل مع عدد من المرشحين للانتخابات والذين خالفوا تعليمات الدعاية الانتخابية في مرحلة الصمت الانتخابي.



وأضاف أنه لم يتم تحويل أي مخالفة أو ملاحظة للمحاكم المختصة حتى عصر اليوم الاثنين.



من جهته كشف الخبير الدستوري ليث نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، عقوبة مخالفة الصمت الانتخابي.

وقال إن من يخالف الصمت الانتخابي يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار، وبالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين بحسب المادة 61 من قانون الانتخاب.



وبدأت، اليوم الاثنين، مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة السابعة صباحا، التي تسبق مرحلة الاقتراع وفرز الصناديق وإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.



وخلال هذه المرحلة، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.