تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة مع أي طالب أو عضو هيئة تدريس يخالف أمر الدفاع 35، الذي يلزم تلقي جرعتين من لقاح كورونا لدخول الجامعات والكليات.

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وبيّن الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" أن الجامعة لديها حزمة إجراءات عقابية تتدرج من الانذار إلى الفصل عند ضبط أي مخالف.



وشدد على أن التشديد الرقابي سيكون من خلال "تطبيق سند" على بوابات الجامعات، ولن يسمح بدخول الحرم الجامعي لمن لا يُطبق الشروط .