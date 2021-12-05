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الأحد، 05-12-2021 12:24 م

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

الجامعة الهاشمية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة مع أي طالب أو عضو هيئة تدريس يخالف أمر الدفاع 35، الذي يلزم تلقي جرعتين من لقاح كورونا لدخول الجامعات والكليات. 

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وبيّن الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" أن الجامعة لديها حزمة إجراءات عقابية تتدرج من الانذار إلى الفصل عند ضبط أي مخالف. 


وشدد على أن التشديد الرقابي سيكون من خلال "تطبيق سند" على بوابات الجامعات، ولن يسمح بدخول الحرم الجامعي لمن لا يُطبق الشروط . 


وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، التزامها التام بأمر الدفاع رقم 35 الرامي لإلزام جميع العاملين من إداريين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الرسمية والخاصة وطلبتها بتلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا ليكون شرطا لدخول الحرم الجامعي اعتبارا من بداية العام المقبل.  

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