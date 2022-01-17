تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن الأردن تأثر مع ساعات الليل من يوم الخميس الماضي ، بمنخفض جوي تمركز شرق جزيرة قبرص، حيث شهدت أغلب مناطق المملكة هطولات مطرية كانت غزيرة احياناً أدت إلى ‏تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، كما شهدت بعض المرتفعات الجنوبية ‏العالية وبعض المرتفعات الشرقية تساقطا للثلوج.‏

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وأضاف آل خطاب، اليوم الاثنين، أن كميات الأمطار التي هطلت خلال هذه الحالة الجوية عدلت من الموسم الحالي في أغلب مناطق المملكة بنسب ‏تراوحت ما بين (02%-23%) من المعدل الموسمي المطري العام، مبينا انه كانت المناطق الوسطى الغربية الاكثر تاثراً بهذا المنخفض، ‏والتي شهدت فيها محطة رصد السلط أعلى مجموع مطري بلغ 120.7 ملم.



وقال إنه شهدت المناطق الشمالية هطولات مطرية كان أعلاها ‏في محطة رصد راس منيف وبمجموع مطري بلغ 53.2 ملم، وفي المناطق الجنوبية سجلت محطة رصد الربة أعلى هطول مطري ‏بلغ 35.0 ملم ، كما تراوحت سماكات الثلوج في المناطق الجنوبية ما بين (0.5 -4.0) سم.



‏ ونوه إلى أنه مع نهاية هذا المنخفض الجوي فان الاداء الموسم المطري في المملكة لا يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة باستثناء ‏المناطق الوسطى الغربية بما فيها الاغوار الوسطى وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية مثل الزرقاء وأيضاً أقصى جنوب المملكة ‏مثل مدينة العقبة .‏





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