تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن الأردن تأثر مع ساعات الليل من يوم الخميس الماضي ، بمنخفض جوي تمركز شرق جزيرة قبرص، حيث شهدت أغلب مناطق المملكة هطولات مطرية كانت غزيرة احياناً أدت إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، كما شهدت بعض المرتفعات الجنوبية العالية وبعض المرتفعات الشرقية تساقطا للثلوج.
وأضاف آل خطاب، اليوم الاثنين، أن كميات الأمطار التي هطلت خلال هذه الحالة الجوية عدلت من الموسم الحالي في أغلب مناطق المملكة بنسب تراوحت ما بين (02%-23%) من المعدل الموسمي المطري العام، مبينا انه كانت المناطق الوسطى الغربية الاكثر تاثراً بهذا المنخفض، والتي شهدت فيها محطة رصد السلط أعلى مجموع مطري بلغ 120.7 ملم.
وقال إنه شهدت المناطق الشمالية هطولات مطرية كان أعلاها في محطة رصد راس منيف وبمجموع مطري بلغ 53.2 ملم، وفي المناطق الجنوبية سجلت محطة رصد الربة أعلى هطول مطري بلغ 35.0 ملم ، كما تراوحت سماكات الثلوج في المناطق الجنوبية ما بين (0.5 -4.0) سم.
ونوه إلى أنه مع نهاية هذا المنخفض الجوي فان الاداء الموسم المطري في المملكة لا يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة باستثناء المناطق الوسطى الغربية بما فيها الاغوار الوسطى وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية مثل الزرقاء وأيضاً أقصى جنوب المملكة مثل مدينة العقبة .
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