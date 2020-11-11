تعرف على مراحل العملية الانتخابية حتى صدور النتائج النهائية واسماء الفائزين

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق مدير عمليات الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة فان العملية الانتخابية تمر في 3 مراحل رئيسية .

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الحباشنة اوضح ان المرحلة الاولى تتمثل بالفرز الاولى داخل غرفة الاقتراع بعد اغلاق صناديق الاقتراع مباشرة ليتم فتح الصناديق وتفريغ اصوات الناخبين على لوح بياني مجهز بحيث تتلخص محاضر الفرز الاولى ويتم تعليق كل محضر على باب غرفة الفرز .

المرحلة الثانية وتسمى تطابق الفرز والتي تبدا من مدير المركز الانتخابي ويتم خلالها عملية مطابقة اولية بين البيانات الواردة في محاضر التصويت القادمة من غرف الاقتراع والفرز لينتقل بعدها مدير المركز الى مركز استخراج النتائج .

وفي مركز استخراج النتائج يتم تجميع المحاضر واعادة التدقيق والجمع للاصوات الانتخابية بحضور المرشحين وبشكل علني ويتم جدولة النتائج على برنامج حاسوبي .

والمرحلة الاخيرة تتعلق بلجنة خاصة مستقلة تقوم بموجب احكام القانون بتدقيق كافة الكشوفات والنتائج لتبدا المرحلة النهائية وهي عملية حساب النتائج النهائية وتوزيع المقاعد وتحديد الفائزين .



