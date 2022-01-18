تعرّف على معدل زيادة رواتب متقاعدي الضمان السنوية

الوكيل الإخباري - توقع عضو الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي رائد الأفغاني، إن معدل صرف الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي المرتبط بالتضخم أو بمعدل النمو لن يتجاوز الدينار الواحد فقط.

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وبيّن الافغاني لـ " الوكيل الإخباري" أن السقف الأعلى للزيادة يبلغ 20 ديناراً، وذلك وفقا لمعدلات التضخم، منوهاً إلى أنه منذ أيار 2019 لم يصل حجم الزيادة التي تم صرفها أكثر من 97 قرشاً.



وأوضح، أن الزيادة استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل و بسقف 20 ديناراً كحد اعلى ، وعلى أن تقرر الزيادة في شهر أيار من كل عام.



وأشار الأفغاني إلى أن هذه الزيادة تشمل متقاعدي الضمان المبكر والشيخوخة والاعتلال.



وأكد على أن لمتقاعدي الشيخوخة نسبة زيادة سنوية تقدر بـ 14% من الراتب الاجمالي اذا بلغ المتقاعد الـ 60 من العمر.



وتوقع الافغاني أن يُقر صرف الزيادة خلال ايار القادم كما هو معمول فيه كل عام.



وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في العام 2021، بنسبة 1.35%، ليبلغ 102.46% مقارنة بـ 101.10% خلال العام 2020.



وأشارت الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021، بنسبة 2.40%، ليصل إلى 54ر103، مقارنة بـ101.11 لنفس الشهر من العام 2020.

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