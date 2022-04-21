الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

الارصاد تُحذر من الغبار

الملك يلتقي المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية

إدانة موظف حكومي بجرم قبول الواسطة وتغريمه ألف دينار

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك

السعودية تحوّل الشريحة الرابعة لمنحة دعم الموازنة بقيمة 50 مليون دولار

تعرّف على مواعيد الليالي الوترية خلال العشر الاواخر من رمضان

ما الحكمة من إبهام ليلة القدر وعلاماتها؟.. الإفتاء تجيب

الصفدي: 3 أولويات سيتم العمل عليها بشأن المسجد الاقصى والقدس

أبو الغيط: تحرك كبير للضغط على الاحتلال

الخميس، 21-04-2022 01:39 م

تعرّف على مواعيد الليالي الوترية خلال العشر الاواخر من رمضان

الاردنيون


الوكيل الإخباري - ينتظر جميع المسلمين الليالي الوترية في رمضان 2022 حتى يكثروا من العبادات والطاعات المختلفة، لأن واحدة منهم تكون هي ليلة القدر والقيام بالأعمال الصالحة أو العبادة فيها تعادل ألف شهر.

اضافة اعلان


ووفقا للحسابات الفلكية في الاردن فان مواعيد الليالي الوترية في المملكة سوف تكون كما يلي:

 

- ليلة 21 تبدأ من مغرب الجمعة 22-4-2022 حتى فجر السبت 23-4-2022

- ليلة 23 تبدأ من مغرب الاحد 24-4-2022 حتى فجر الاثنين 25-4-2022

- ليلة 25 تبدأ من مغرب الثلاثاء 26-4-2022 حتى فجر الاربعاء 27-4-2022

- ليلة 27 تبدأ من مغرب الخميس 28-4-2022 حتى فجر الجمعة 29-4-2022

- ليلة 29 تبدأ من مغرب الجمعة 29-4-2022 حتى فجر السبت 30-4-2022

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
سجن

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

1650539614366

مجلة "أفكار" تستعيد تجربة الكاتب خيري منصور

M63A9029

الخدمة المدنية يدعو الوزارات لتزويده بتقارير عن الموفدين للدراسة

9ec25cd1-8346-4774-8059-f0b42a302f09

الطاقة توقع مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية في المملكة

image

أبناء المملكة يطلقون حملة لتوزيع طرود خير احتفاء بعودة الملك

الملك-1

الملك يلتقي المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية

أخبار متعلقة
Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

فعاليات رمضانية منوعة في معان والكرك

ههههههه

خبير فلكي يُعلق على شكل هلال رمضان في سماء الأردن

pic_192445

الحكومة: لم تُرصد أي رفوف خالية في الأسواق

6073df83be389

تعرّف على مواقيت الافطار والامساك خلال رمضان في الأردن

M63A9870

تعرّف على ساعات الصيام الأطول والأقصر خلال رمضان في الأردن

1eab1ce3-df42-4e85-8e6d-06332f092b1e

مطالبات بزيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة