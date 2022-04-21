تعرّف على مواعيد الليالي الوترية خلال العشر الاواخر من رمضان

الوكيل الإخباري - ينتظر جميع المسلمين الليالي الوترية في رمضان 2022 حتى يكثروا من العبادات والطاعات المختلفة، لأن واحدة منهم تكون هي ليلة القدر والقيام بالأعمال الصالحة أو العبادة فيها تعادل ألف شهر.

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ووفقا للحسابات الفلكية في الاردن فان مواعيد الليالي الوترية في المملكة سوف تكون كما يلي:

- ليلة 21 تبدأ من مغرب الجمعة 22-4-2022 حتى فجر السبت 23-4-2022



- ليلة 23 تبدأ من مغرب الاحد 24-4-2022 حتى فجر الاثنين 25-4-2022



- ليلة 25 تبدأ من مغرب الثلاثاء 26-4-2022 حتى فجر الاربعاء 27-4-2022



- ليلة 27 تبدأ من مغرب الخميس 28-4-2022 حتى فجر الجمعة 29-4-2022



- ليلة 29 تبدأ من مغرب الجمعة 29-4-2022 حتى فجر السبت 30-4-2022

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