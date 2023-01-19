تعزيز القدرات التخزينية للحبوب بانشاء 50 مستوعبا جديداً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن الأردن تلقى تمويلا بنحو 200 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية من أجل تغطية تكاليف مشروع الأمن الغذائي الطارئ.

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ويعتزم الأردن تخصيص جزء من هذا التمويل لمكون يشمل دفع مبالغ لشراء السلع وما يتصل بها من خدمات مراد توريدها في إطار هذا المشروع، إضافة إلى أن المشروع يتضمن شراء 420 ألف طن قمح و120 ألف طن شعير، حيث سيتم طرحه عن طريق الإجراءات الأردنية الوطنية.



ويتضمن المكون الثاني بتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجية عن طريق إنشاء 50 مستوعبا من مستوعبات الحبوب؛ بموجب مناقصة وطنية مفتوحة طبقا لتعليمات شراء السلع والأشغال في المشاريع الممولة من البنك الإسلامي للتنمية نيسان 2019.

