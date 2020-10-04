الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

تطورات اصابة ترامب بكورونا

إغلاق غرفة العمليات في مستشفى جرش الحكومي بعد إصابة طبيب تخدير

اعلان هام لسكان المناطق المعزولة بالزرقاء

إيران: 211 وفاة و3653 إصابة جديدة بكورونا

الحسبان عميدا لمعهد الاعلام الاردني

وزير الصحة يحذر المواطنين ويعلن عن اجراءات جديدة

العضايلة يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع اصابات كورونا

محافظ اربد: مختبر متخصص بفحص كورونا بمستشفى الاميرة رحمة

المستقلة للانتخاب تحيل قضية جديدة الى المدعي العام

تعطيل مدارس حكومية وخاصة - اسماء




الأحد، 04-10-2020 06:57 م

تعطيل مدارس حكومية وخاصة - اسماء

102020414553295675493


 الوكيل الاخباري - تم تحويل (  31 ) مدرسة  إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة :   ( 17 ) مدرسة حكومية و ( 14 ) مدرسة خاصة بسبب إصابات كورونا.
اضافة اعلان
حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 30 ) إصابة توزعت بين ( 14 ) معلمًا ومعلمة و ( 15 ) طالبا وطالبة وإداري في إحدى المدارس الخاصة. 

المدارس الحكومية : -
تحولت ( 17 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 9 ) معلمين ومعلمات و ( 9 ) طلبة توزعت كالتالي : 

1- مدرسة الجزائر الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء  قصبة عمان / إصابة معلمة.
2- مدرسة حي الأمير حسن - الفترة الاولى / مديرية التربية والتعليم -  الزرقاء الأولى /  إصابة 4 طلاب. 
3- مدرسة حي الأمير حسن - الفترة الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى.   
4- مدرسة بدر الكبرى الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى /  إصابة طالبة. 
5 - مدرسة جعفر الثانوية للبنين  / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي / إصابة طالب. 
6- مدرسة حمامة العليمات الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.
7- مدرسة سحاب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة طالب. 
8- مدرسة يافا الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم  للواء القويسمة  / إصابة معلمة. 
9- مدرسة ضرار بن الأزور المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلم. 
10- مدرسة معان الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان /  إصابة طالب.
11- مدرسة القصور الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم ل لواء ماركا /   إصابة معلمة. 
12- مدرسة سفانة الأساسية الثانية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
13- مدرسة القادسية الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم ل لواء ماركا / إصابة معلمة. 
14- مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة. 
15- مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا. 
16- مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم  للواء ماركا / إصابة معلم.
17- مدرسة زيد بن الخطاب / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدارس الخاصة : -
تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 14 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 12 ) إصابة  توزعت بين ( 5 )معلمين ومعلمات و ( 6 ) طلبة وإداري. 
___________

● عادت (  13  ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات.
* تم تحويل ( 122) مدرسة حكومية وخاصة ووكالة الغوث الى نظام التعلم عن بعد بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل  في لواءي القصر وعين الباشا.
 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : (  563 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. 
• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 689 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد  شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 300 ) مدرسة حكومية ، ( 198 ) مدرسة خاصة ، ( 24 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.  
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 257 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات  الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).
• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 235)  و(  16 ) مستخدما و ( 14 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )
مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس . 
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

إغلاق غرفة العمليات في مستشفى جرش الحكومي بعد إصابة طبيب تخدير

1020203184830156816687

اعلان هام لسكان المناطق المعزولة بالزرقاء

555

الحسبان عميدا لمعهد الاعلام الاردني

1020201173038609174467

وزير الصحة يحذر المواطنين ويعلن عن اجراءات جديدة

غغغغ

العضايلة يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع اصابات كورونا

1020203125945431979224

محافظ اربد: مختبر متخصص بفحص كورونا بمستشفى الاميرة رحمة

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية تعلن تعطيل مدارس حكومية وخاصة

242162

إغلاق مدرسة جديدة بالبلقاء بعد إصابة طالبة بكورونا

388729_1_1599985134

تحويل 113 مدرسة إلى التعليم عن بعد

69807347_3407407565937878_1929074579494404096_o

إغلاق مدرستين في مأدبا

وزارة

تعليق الدوام في مدرستين بالأغوار الجنوبية

وزارة التربية والتعليم

التربية : 50 مدرسة تم تعليق الدوام فيها بسبب كورونا