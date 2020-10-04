تعطيل مدارس حكومية وخاصة - اسماء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تم تحويل ( 31 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 17 ) مدرسة حكومية و ( 14 ) مدرسة خاصة بسبب إصابات كورونا.حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 30 ) إصابة توزعت بين ( 14 ) معلمًا ومعلمة و ( 15 ) طالبا وطالبة وإداري في إحدى المدارس الخاصة.المدارس الحكومية : -تحولت ( 17 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 9 ) معلمين ومعلمات و ( 9 ) طلبة توزعت كالتالي :1- مدرسة الجزائر الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.2- مدرسة حي الأمير حسن - الفترة الاولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة 4 طلاب.3- مدرسة حي الأمير حسن - الفترة الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى.4- مدرسة بدر الكبرى الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة طالبة.5 - مدرسة جعفر الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي / إصابة طالب.6- مدرسة حمامة العليمات الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.7- مدرسة سحاب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة طالب.8- مدرسة يافا الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.9- مدرسة ضرار بن الأزور المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلم.10- مدرسة معان الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة طالب.11- مدرسة القصور الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم ل لواء ماركا / إصابة معلمة.12- مدرسة سفانة الأساسية الثانية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.13- مدرسة القادسية الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم ل لواء ماركا / إصابة معلمة.14- مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة.15- مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا.16- مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم.17- مدرسة زيد بن الخطاب / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدارس الخاصة : -تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 14 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 12 ) إصابة توزعت بين ( 5 )معلمين ومعلمات و ( 6 ) طلبة وإداري.___________● عادت ( 13 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات.* تم تحويل ( 122) مدرسة حكومية وخاصة ووكالة الغوث الى نظام التعلم عن بعد بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل في لواءي القصر وعين الباشا.• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 563 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 689 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 300 ) مدرسة حكومية ، ( 198 ) مدرسة خاصة ، ( 24 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 257 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 235) و( 16 ) مستخدما و ( 14 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .