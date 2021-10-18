تعقيم مرافق واستبدال خزانات مياه مدارس في جبة

الوكيل الاخباري- عقّمت مديرية التربية والتعليم وإدارة الدفاع المدني في محافظة جرش، الاثنين، مدارس في بلدة جُبة ظهرت بها حالات "اشتباه بتسمم"، بحسب مدير التربية والتعليم في المحافظة فيصل الهواري.



وقال الهواري، إن "عملية التعقيم شملت غرفا صفية وصنابير مياه، ومرافق يستخدمها الطلبة، واستبدال خزانات مياه للمدارس".



وزارة الصحة، حدّدت الاثنين، 3 مصادر للتلوث في قرية جبة بمحافظة جرش من خلال فحوصات المياه المتخصصة التي أجرتها مديرية صحة البيئة في الوزارة والمأخوذة من مصادر المياه القريبة للقرية (سيل الزرقاء) وأحد المسابح الخاصة في المنطقة، بالإضافة إلى أحد خزانات المياه في إحدى مدارس القرية.



وأوضحت الوزارة في بيان، أنها أغلقت هذه المصادر، وقررت الاستمرار في أخذ العينات من المصادر المحتملة للعدوى بالمحافظة وإجراء الفحوصات اللازمة لاستكشاف أي مصادر عدوى أخرى بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين في هذا المجال.



وتعد شيغيلا "داء شيغيلات" عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم "شيغيلا". تبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بها على شكل إسهال، والذي عادةً ما يكون مدممًا.



وعدوى شيغيلا معدية جدا، حيث يصاب الأشخاص بها عند ملامسة كميات صغيرة من بكتيريا من شخص مصاب بـ "شيغيلا" ويبتلعونها.

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