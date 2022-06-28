الثلاثاء 28-06-2022
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الثلاثاء، 28-06-2022 03:36 م

تعليق إقامة فعاليات مهرجان صيف الأردن

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الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، إنّه جرى تعليق إقامة فعاليات مهرجان "صيف الأردن 2022"، نهاية الأسبوع الحالي، نظراً لوقوع الحادث الأليم في ميناء العقبة، الاثنين.

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وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، بين الفايز، أنّه كان من المقرّر إقامة حفلات ضمن مهرجان صيف الأردن الجمعة المقبل في كلّ من محافظات مادبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة.


وأعربَ الفايز عن تعازيه الحارّة لذوي الضحايا، داعيا المولى عزّ وجل أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.


 




 

 


 

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