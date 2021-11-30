تعليق الإضراب المفتوح المقرر الخميس المقبل في الأونروا

الوكيل الإخباري - قالت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية "أونروا" إنهم قرروا تعليق الإضراب المفتوح المقرر الخميس المقبل، مشيرة إلى أن النزاع العمالي بين الإدارة والاتحادات لا يزال قائما ومستمرا.

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وأضاف عاملو "أونروا" إن الإضراب عُلق بعد التوصل إلى عدة اتفاقات خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، الذي تم الاثنين، في عمّان.



و أوضحوا أن المفوض العام للوكالة تعهد بصرف العلاوة السنوية و بأثر رجعي، و بضمانة من الدول المضيفة.



وأشاروا إلى أن المفوض العام أقر بأنه لا يفكر في وضع الموظفين في إجازة استثنائية بدون راتب، وأنه في حال تم التفكير فيها سيتم العودة لرؤساء الاتحادات والدول المضيفة.



وأكد المؤتمر العام للاتحادات بأنه لن يتم الموافقة على الإجازة الاستثنائية، و سيسعون إلى إلغائها.



"لقد أوعز المفوض العام لمدراء الأقاليم بفتح باب الحوار مع رؤساء الاتحادات على تطبيق نتائج مؤتمر بيروت والمتعلقة بنسبة العاملين بالمياومة ومخرجات المؤتمر الأخرى و برعاية من الدول المضيفة بحيث يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحادات والإدارة والدول المضيفة بهذا الشأن"، وفق المؤتمر العام.