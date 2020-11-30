تعليق الدوام بأقسام في بلدية دير أبي سعيد اليوم لتسجيل اصابات بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية دير أبي سعيد الجديدة عن تعليق دوام الموظفين في ثلاثة أقسام لمدة يومين اعتباراً من اليوم الإثنين جراء تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بين موظفيها.

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وقال رئيس البلدية إبراهيم الأعيدة إن الأقسام التي تم تعليق دوامها تشمل مكتبة البلدية ومركز تكنولوجيا المعلومات ومحكمة البلدية.



وبين أنه سيتم التنسيق مع الجهات الصحية لغايات اجراء فحوصات لجميع موظفي الأقسام، داعياً المراجعين لمناطق البلدية وأقسامها الى الالتزام بوسائل الوقاية الصحية وارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي.

المصدر - بترا



