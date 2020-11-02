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الإثنين، 02-11-2020 11:35 ص

تعليق الدوام بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - علقت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، دوام موظفيها واستقبال المراجعين في مبنى الإدارة العامة، وسوقي عين غزال وجرش، اعتبارا من اليوم الإثنين، بعد ثبوت إصابة عدد من الكوادر العاملة فيها بفيروس كورونا.

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واوضحت المؤسسة ان فرق التقصي قامت السبت الماضي بإجراء الفحوصات وظهرت نتائجها أمس.


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة إنّه تم تعليق الدوام اليوم الأثنين إلى أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية، وفق البرتوكول الصحي المعد لهذه الغاية، ومن بينها تعقيم مبنى الاداره وسوقي عين غزال وجرش.


وأضاف أن تعليق الدوام يستثنى منه فريق إدارة الأزمة للمؤسسة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في باقي اسواق المؤسسة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال المراجعين اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل، وعودة العمل في مبنى الإدارة وسوقي عين غزال وجرش.


 




 

 


 

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