تعليق الدوام ببلدية الفحيص بعد إصابة موظف بكورونا

الوكيل الاخباري- قررت بلدية الفحيص إغلاق ابوابها، اليوم الاثنين، لوجود اصابة بفيروس كورونا لاحد موظفيها، كاجراء وقائي لصدور نتائج عينات الفحص التي أجراها فريق التقصي الوبائي.

اضافة اعلان





وقال رئيس البلدية المهندس جمال حتر ،انه تقرر تعطيل دوام بلدية الفحيص اليوم كإجراء وقائي حفاظا على الصحة والسلامة العامة للموظفين والمواطنين، وسيستمر عمل كوادر البلدية بشكل طبيعي بما يخص أعمال تنفيذ مشروع فتح وتعبيد الطرق والارصفة والجدران الإستنادية، وفرق الرقابة الصحية، وقسم الحركة وجمع ونقل النفايات المنزلية، وفرق التعقيم الوبائي للفيروس، داعيا المواطنين إلى التعاون مع كوادر البلدية العاملين في الميدان وفرق التعقيم الوبائي .

كما دعا أصحاب المهن والمحلات التجارية إلى الالتزام بتعليمات البلدية بما يخص برنامج جمع النفايات، وعدم طرح النفايات على الطريق العام بشكل عشوائي لأي سبب تجنبا للمخالفات المقررة بموجب القانون، اضافة الى عدم عرض المواد الغذائية بانواعها والبضائع على الأرصفة والارتداد الامامي للطريق العام، حفاظا على سلامة الغذاء والصحة العامة.

المصدر: بترا



