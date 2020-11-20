تعليق الدوام ببلدية بيرين ومناطقها بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية بيرين الجديدة عن تعليق دوام موظفيها واستقبال المراجعين يومي السبت والأحد المقبلين بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين كوادرها .

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وقال رئيس البلدية وهبي محمد الزواهره بتصريح صحفي، إنّه تم تعليق الدوام يومي السبت والأحد ليتم اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية كافة، وفق البرتوكول الصحي المعد لهذه الغاية، مشيرا الى أن تعليق الدوام يشمل مناطق البلدية كافة حتى يتسنى تعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية، داعيا المواطنين للالتزام بأوامر الدفاع من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



وتشمل مناطق بلدية بيرين ام رمانة والكمشة والعالوك وصروت.



