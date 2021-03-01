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الإثنين، 01-03-2021 11:53 ص

تعليق الدوام بدائرة أراضي مأدبا لظهور إصابات بكورونا

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الوكيل الاخباري - قررت دائرة الأراضي والمساحة في محافظة مأدبا، تعليق الدوام بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين موظفيها.

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وقال محافظ مأدبا علي الماضي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الإثنين، إن الإغلاق سيستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء، حيث ستعود الدائرة للعمل يوم الأربعاء.


وأوضح أن فرق التقصي الوبائي التابعة لمديرية الشؤون الصحية في المحافظة ستجري فحوصات لجميع العاملين في الدائرة للكشف عن فيروس كورونا.


-- (بترا)

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