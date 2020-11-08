تعليق الدوام بسبع مدارس بعد اكتشاف إصابات بكورونا

الوكيل الاخباري -

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قرر مدير التربية والتعليم للواء الرمثا، مازن المومني، تعليق الدوام للهيئة التدريسية والإدارية بـ 7 مدارس هي؛ الخنساء الأساسية المختلطة والشجرة الثانوية للبنين، والبويضة الثانوية للبنين، وحي السد الأساسية المختلطة، ومكة الأساسية المختلطة الأولى والثانية، وأروى بنت عبد المطلب الأساسية، والزهراء الثانوية للبنات، اعتبارا من غدٍ الاثنين والعودة للدوام الاحد المقبل الخامس عشر من الشهر الحالي.وقال المومني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الأحد إن تعليق الدوام في هذه المدارس جاء لإصابات بفيروس كورونا بين صفوف المعلمين والمعلمات.