السبت 14-11-2020
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السبت، 14-11-2020 08:36 م

تعليق الدوام في بلدية الأزرق ليومين بعد إصابة 8 موظفين بكورونا

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الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية قضاء الأزرق مروان إسعيد، إنه تقرر تعليق دوام الموظفين الإداريين في مبنى البلدية والمجالس المحلية لمدة يومين اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى مساء يوم الاثنين.
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وأضاف إسعيد لـ(بترا)، اليوم السبت، أن قرار تعليق الدوام في البلدية جاء بعد إصابة ثمانية موظفين بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الدوام سيعود لطبيعته يوم الثلاثاء المقبل وحسب نظام التناوب بنسبة 50 بالمئة.

وأوضح أن الإصابات جاءت نتيجة مخالطة الموظفين لمصابين آخرين، وظهرت النتائج الإيجابية خلال الأيام الماضية أثناء فترة الحظر الشامل، وعليه تم اتخاذ القرار وتم حجر الموظفين المصابين في بيوتهم حتى شفائهم.

وبين أن كوادر الحركة وعمال الوطن ما يزالون على رأس عملهم لحين عودة الموظفين لعملهم ليتم لاحقاً عمل الفحوصات اللازمة لكوادر النظافة والحركة والتأكد من عدم إصابتهم كونهم يعملون خارج مبنى البلدية.

 




 

 


 

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