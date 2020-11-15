تعليق الدوام في تربية الرمثا وعدد من المدارس لتسجيل اصابات كورونا

الوكيل الاخباري - قرر مدير التربية والتعليم للواء الرمثا مازن المومني، تعليق دوام موظفي المديرية، والهيئتين التدريسية والإدارية في مدارس، حليمة الثانوية للبنات، وسكينة الأساسية المختلطة الأولى والثانية، ومكة الأساسية المختلطة الأولى والثانية، والنهضة الأساسية المختلطة الأولى والثانية، اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة يومين.

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وقال المومني إن تعليق الدوام جاء لتسجيل إصابات بفيروس كورونا لموظفين في مديرية التربية وبصفوف المعلمين والمعلمات في المدارس المذكورة، على أن يعود الدوام يوم الثلاثاء.

المصدر - بترا



