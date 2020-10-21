تعليق الدوام في مبنى دائرة تنظيم المدن والقرى

الوكيل الاخباري- قرر نائب رئيس الوزراء، ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الاربعاء، تعليق دوام جميع الموظفين في مديريات الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة، وتنظيم المدن والقرى، والرقابة على البلديات، والتخطيط الشمولي، في مبنى دائرة تنظيم المدن والقرى، التابع للوزارة والكائن في وادي صقرة، لمدة 48 ساعة، بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

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و اوضحت الوزارة ،أن دوام الموظفين سيعود يوم الأحد المقبل، فيما سيتم استقبال المراجعين اعتبارا من الأسبوع المقبل وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية ظهراً.



المصدر: بترا



