تعليق الدوام في وزارة التخطيط بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تعليق دوام موظفيها واستقبال المراجعين في مركز الوزارة،اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى مساء الأربعاء، بعد ثبوت إصابة أحد الكوادر العاملة فيها بفيروس كورونا المستجد، وفق الناطق باسم الوزارة عصام المجالي.وقال المجالي، إنّ "تعليق الدوام الاثتين ولمدة 3 أيام هدفه اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية كافة، وفق البرتوكول الصحي المعد لهذه الغاية، ومن بينها تعقيم مبنى الوزارة، وإجراء فحوصb للعاملين فيها".وأضاف أن "تعليق الدوام مستمر حتى مساء الأربعاء وستعاود الوزارة عملها واستقبال المراجعين صباح الخميس المقبل".