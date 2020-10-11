الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

مأدبا : سحب 19 ألف عينة كورونا

إغلاق مبنى بلدية سحاب بعد تسجيل اصابات كورونا

بريطانيا: 65 وفاة و12872 إصابة جديدة بكورونا

تمديد تعليق الدوام في تربية الرصيفة

وزير التربية يوضح بشأن التعليم في المدارس الخاصة

تعليق الدوام في وزارة التخطيط بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

ترامب: لدي مناعة ضد فيروس كورونا

هيئة الرعاية الصحية البريطانية تحذر من سرعة انتشار كورونا في البلاد

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين




الأحد، 11-10-2020 07:18 م

تعليق الدوام في وزارة التخطيط بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

10202010105443440611663


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تعليق دوام موظفيها واستقبال المراجعين في مركز الوزارة،اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى مساء الأربعاء، بعد ثبوت إصابة أحد الكوادر العاملة فيها بفيروس كورونا المستجد، وفق الناطق باسم الوزارة عصام المجالي.
اضافة اعلان

وقال المجالي، إنّ "تعليق الدوام الاثتين ولمدة 3 أيام هدفه اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية كافة، وفق البرتوكول الصحي المعد لهذه الغاية، ومن بينها تعقيم مبنى الوزارة، وإجراء فحوصb للعاملين فيها".

وأضاف أن "تعليق الدوام مستمر حتى مساء الأربعاء وستعاود الوزارة عملها واستقبال المراجعين صباح الخميس المقبل".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7

مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

920202491943804163562

مأدبا : سحب 19 ألف عينة كورونا

وزارة التربية والتعليم

تمديد تعليق الدوام في تربية الرصيفة

ffff

الاميرة بسمة تعلن اطلاق بازار السلك الدبلوماسي الدولي السنوي لمبرة ام الحسين 2020 عمان

1020205182123637403400

وزير التربية يوضح بشأن التعليم في المدارس الخاصة

920201811488412375634

إغلاق مركز صحي في كفرنجة لإصابة ممرض بكورونا

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تعلن توقف خدماتها ليومين في العبدلي

fffff

إصابة 3 موظفين في “الأشغال” بكورونا وتعليق دوام الوزارة

دددددددددددد

الصناعة والتجارة : وقف استقبال المراجعين بعد إصابة موظف بكورونا

pic_133883

تحرير 16 مخالفة لأشخاص في إربد

2422-12

حقيقة عشاء وزراء أردنيين مع مصاب كورونا

main_image5f5cac5a89c58

مفوضية اللاجئين تعلق على إصابات كورونا بالمخيمات