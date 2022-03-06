الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

بدء توصيل الأدوية المزمنة لمراجعي مستشفى البشير

الصحة العالمية: الصراع في أوكرانيا يزيد من انتشار فيروس كورونا

19 بنكا دوليا تشارك في تمويل صفقة أنابيب غاز أرامكو السعودية

جمعية البنوك: لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط القروض قُبيل رمضان

معاملة مالية مغربية ازدهرت في عهد كورونا

وزير الطاقة اللبناني للوكيل: أمريكا تصرّ على ضخ الغاز المصري قبل الكهرباء الأردنية

تعليق الدوام في 9 مدارس حكومية في الرويشد بسبب الحالة الجوية

77 % من الأردنيين : القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة بالشرق الأوسط

طبيب أردني يوضح حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال

تفاصيل الحالة الجوية يومي الأحد والإثنين

الأحد، 06-03-2022 01:06 م

تعليق الدوام في 9 مدارس حكومية في الرويشد بسبب الحالة الجوية

M63A8869


الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة

قرر مدير مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية الدكتور محمد الهرش تعليق دوام 8 مدارس حكومية في لواء الرويشد بعد الحصة الرابعة من الفترة الصباحية احترازيا بسبب الأحوال الجوية.

اضافة اعلان


وأضاف الهرش اليوم الأحد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم تعليق دوام مدرسة واحدة للسوريين في الفترة المسائية .


ونوه أن القرار جاء تحسبا لأي أضرار وحفاظا على سلامة الطلبة بسبب الأحوال الجوية السائدة في المملكة، والتي قد تترافق في المناطق الصحراوية بعاصفة رملية وغبار كانت قد حذرت منه مسبقاً دائرة الارصاد الجوية .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999999999999999999999

بدء توصيل الأدوية المزمنة لمراجعي مستشفى البشير

1138132649

الأمانة توزع 32 ألف كتاب مجانا ضمن احتفالاتها بيوم المدينة

1632774540128

اختتام برنامج مهاراتي بالمراكز الشبابية في الزرقاء

image (2)

ردم بئرين مهجورين في بلعما

a0d66d1f-d599-4953-a053-d4102affa9b6

77 % من الأردنيين : القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة بالشرق الأوسط

الإلتهاب-متعدّد-الأجهزة-لدى-الأطفال-

طبيب أردني يوضح حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال

أخبار متعلقة
x6nnapIhdanY0eMwyHrUyaOvw7PoQsJOo6HKwFtf

ايعاز من الطاقة والمعادن لشركات القطاع: تكثيف الجهود ورفع الجاهزية

main_image61f2ed8016d92-780x470

هام من شركة الكهرباء للأردنيين حول مشاكل انقطاع التيار

الأمن-يحذر-من-السيول-والانزلاقات-على-الطرق_كلمة-الاردن

مديرية الأمن العام تُحذر

12202120112252559573595

الامانة: جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمّان سالكة