تعليق الدوام في 9 مدارس حكومية في الرويشد بسبب الحالة الجوية

الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة

قرر مدير مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية الدكتور محمد الهرش تعليق دوام 8 مدارس حكومية في لواء الرويشد بعد الحصة الرابعة من الفترة الصباحية احترازيا بسبب الأحوال الجوية.

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وأضاف الهرش اليوم الأحد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم تعليق دوام مدرسة واحدة للسوريين في الفترة المسائية .



ونوه أن القرار جاء تحسبا لأي أضرار وحفاظا على سلامة الطلبة بسبب الأحوال الجوية السائدة في المملكة، والتي قد تترافق في المناطق الصحراوية بعاصفة رملية وغبار كانت قد حذرت منه مسبقاً دائرة الارصاد الجوية .





