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الإثنين، 17-01-2022 05:48 م

تعليق العمل بمحكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الشرقية التوثيقات 3 أيام

دائرة-قاضي-القضاة


الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة قاضي القضاة تعليق العمل في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الشرقية (التوثيقات) 3 أيام، اعتباراً من صباح الثلاثاء، بعد تسجيل إصابة عدد من موظفي المحكمة بفيروس كورونا، واستئناف عملها يوم الأحد 23 كانون الثاني.

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ويأتي ذلك بحسب بيان صادر عن الدائرة الاثنين، التزاما بالبروتكول الصحي المعتمد في مثل هذه الحالة، واستنادا لقرار فريق الاستجابة لأزمة كورونا في دائرة قاضي القضاة المتضمن التوصية بالإغلاق جراء ظهور إصابات بين الموظفين، حفاظا على الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة، وللعمل على تعقيم مبنى المحكمة، وإجراء الفحص الطبي لبقية الكادر الوظيفي.


وتهيب الدائرة بالمراجعين الكرام التوجه إلى محكمة عمان الابتدائية الشرعية الوسطى / التوثيقات، في منطقة عرجان مقابل صرح الشهيد لإنجاز المعاملات الخاصة بهم، والواقعة ضمن اختصاص محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الشرقية، داعية الجميع للالتزام بأوامر الدفاع للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

 




 

 


 

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