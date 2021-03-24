تعليق العمل بمحكمة عين الباشا الشرعية وصندوق تسليف النفقة غدا

الوكيل الإخباري- قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، تعليق العمل في محكمة عين الباشا الشرعية، يوم غد الخميس، إثر إصابة موظف بفيروس كورونا.

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واشار سماحته في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن رئيس المحكمة، سيقوم بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها خلال فترة الإغلاق إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عنها داخل المحاكم، وفق الإجراءات القانونية.



كما قرر قاضي القضاة، تعليق العمل في مبنى صندوق تسليف النفقة، ليوم غد الخميس، ولمدة 24 ساعة، إثر إصابة عدد من موظفي الصندوق بفيروس كورونا.



وأكد سماحته أن الحوالات المالية للمستفيدين من الصندوق، ستتم وفق المعتاد ولن يكون عليها أي تأخير، فضلا عن استمرار استقبال طلبات التسليف عبر الرابط الالكتروني المعلن عنه سابقا.



وأوضح أن تعليق الدوام، جاء لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لإجراء عمليات التعقيم لمبنيي المحكمة والصندوق، وإجراء الفحوصات الطبية للكادر الوظيفي والتأكد من سلامتهم، وسيستأنف العمل في المحكمة والصندوق يوم الاحد المقبل.



