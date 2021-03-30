تعليق العمل بمحكمتي وادي السير والسلط الشرعيتين

الوكيل الإخباري- قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة تعليق العمل في محكمتي وادي السير والسلط الشرعيتين، اليوم الثلاثاء، لمدة 24 ساعة، إثر إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

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وذكرت دائرة قاضي القضاة في بيان، أن القرار جاء حفاظا على الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة، وللعمل على تعقيم مبنى المحكمتين وإجراء الفحص الطبي للموظفين.



واوضحت الدائرة ان رؤساء المحاكم سيقومون بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها في فترة الإغلاق إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عن تلك المواعيد داخل المحاكم، وفق الاجراءات القانونية.



