الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 10:09 ص

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في المستشفيات

تعليق حكومي بشأن الحظر الشامل لأيام

حظ
أحد شوارع العاصمة عمان ليلا - أرشيفية


الوكيل الإخباري- عبّــر مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة ، الدكتور وائل الهياجنة، عن رفضه وبشكل تام لجوء الحكومة للحظر الشامل الممتد لأيام وأسابيع، نتيجة لتبعاته على المواطنين وعلى المملكة.

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جاء ذلك ، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، لافتا إلــى أن وزارة الصحة تسعى لرفع الطاقة الاستيعابية لمرضى كورونا في المستشفيات الحكومية، من خلال دراسة أكثر من "سيناريو" منها اللجوء لبناء المستشفيات الميدانية أو استئجار مستشفيات خاصة بشكل كامل.

 

"أن الوزارة تملك نحو 100 فريق تقصي وبائي في عمان، وأن العدد في المحافظات الأخرى أقل"، وفق الهياجنة .


وأكد أن وزارة الصحة تملك في مستشفياتها نحو 593 جهاز تنفس اصطناعي في غرف العناية الحثيثة مشغول منها 30% فقط، مبينا أن المستشفيات الحكومية مازالت قادرة على استقبال المزيد من الحالات.

 

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