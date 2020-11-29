الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأحد 29/11/2020

زريقات للوكيل: مسموح لذوي مرضى كورونا أخذ معلومات المريض بين الساعة ٣-٤ يوميا- فيديو

الأمانة للوكيل : استثناء 2020 من العمر التشغيلي للمركبة - فيديو

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

الجمارك تحبط تهريب حاوية بضائع

توضيح هام من التربية حول طلبة المدارس

وفيات الأحد 29/11/2020

لجنة الأوبئة: المصابون من كبار السن ناقلون لكورونا لمدة طويلة

إعلان هام من التربية والتعليم - رابط

شهود النيابة أمام أمن الدولة في قضية فتى الزرقاء

الأحد، 29-11-2020 09:57 ص

تعليق دوام إدارة فرع الضمان الاجتماعي بالسلط

11


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان السلط لليوم الاحد الموافق 29/11/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة عدد من موظفي الفرع بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وبيّنت المؤسسة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117). 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image59d67e3f8e78b

ضبط كمية من الألبان والأجبان المخالفة بمصنع في الزرقاء

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

الحكومة: نتابع آلية توزيع المساعدات على المواطنين

5a2ff6bf2ed1467cc7312aa5892d3484650x300

قرار مرتقب بشأن عمل المطاعم خلال الحظر الجزئي

520207233735156861185

الأمن: لا حوادث على الطرق الخارجية السبت

3202017215340642987402

مطالب بخفض رسوم الجامعات الرسمية والخاصة

الجمارك

الجمارك تحبط تهريب حاوية بضائع

أخبار متعلقة
66c6800e-b783-4fb7-a234-f46864be1c03

تعليق دوام إدارة فرع الضمان الاجتماعي في شرق عمان

19

إغلاق مبنى الضمان الاجتماعي في عجلون

الضمان-3

تعليق دوام إدارة فرع ضمان المفرق بسبب كورونا

306922_5_1596897646

إعلان هام صادر عن الضمان الاجتماعي

19

تعليق دوام إدارة فرع الضمان الاجتماعي بغرب عمان

5ed259680dfdf

إغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في المفرق بسبب كورونا