تعليق دوام إدارة فرع الضمان الاجتماعي بغرب عمان

الوكيل الإخباري

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- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها دوام إدارة فرع ضمان غرب عمان (اليوبيل) اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 5/11/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة أحد موظفي الفرع بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين.وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة الكترونياً للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة الكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).ودعت المؤسسة كافة مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الأحد الموافق 8/11/2020 بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفرع بشكل كامل وفتح أبوابه أمام المراجعين.